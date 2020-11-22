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"Чубайс точно уцелеет": Сатановский рассказал "сказку" о Страшном суде по делу ЮКОСа
22 ноября 2020, 11:20 • 174 • В мире
Известный политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" иносказательно прокомментировал ситуацию с процессом по делу ЮКОСа. По его словам, пока в международных судах затягивают процесс, Россия хотя бы "вздохнёт", ну а дальше либо мы их, либо они нас. "Одно понятно - Чубайс точно уцелеет, ибо он вечен", - шутливо отметил эксперт.
В Вашингтоне на два года приостановили рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России. Как постановил суд в США, поводом для задержки стало разбирательство, которое сейчас происходит в Гааге.
Как говорится в решении судьи Берил Хауэлл, заседание по делу ЮКОСа в США отложено до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится рассмотрение российской кассационной жалобы в Нидерландах.
Политолог Евгений Сатановский съязвил по поводу этой "благодетели" из Штатов. В своём Telegram-канале "Армагеддоныч" он изложил "сказку" о Страшном суде по этому громкому делу.
"Ну, наверное, медведь в лесу сдох! Чудеса в решете пошли. Емеля в проруби щуку-говорунью выловил и печку оседлал", - шутливо замечает он, заочно парируя суду в Вашингтоне.
Пока Гаага не разродится или пока два года не пройдут, "можем дышать", замечает Сатановский.
"Спасибо добрым судьям города Вашингтон. Могли бы и шашкой по глазам, а так поживём. Недолго, но с таким подходом к себе и окружающему миру и это сюрприз", - добавил он.
Эксперт саркастично продолжил высмеивать попытки международного сообщества в очередной раз попытаться прогнуть Россию. По его словам, все эти попытки "Страшного суда" для России бессмысленны.
"Одно понятно - Чубайс точно уцелеет, ибо он вечен. Два года есть? Есть. Если Гаага раньше нас пришибить не решит. Ну а там - кто кого. Либо они нас. Либо мы их. Либо взаимно. Оптимистично. Ну хоть понятно, когда точная дата Страшного суда назначена. Это же он будет?" - риторически резюмировал он.
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