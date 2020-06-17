"Чубайс почувствовал, что "пахнет керосином": к юбилею главы "Роснано" Пронько вспомнил всё

В "Сухом остатке" на телеканале Царьград Юрий Пронько говорил о деятельности главы "Роснано" Анатолия Чубайса. В день 65-летия Чубайса Пронько решил посвятить ему специальный выпуск.

"Я думаю, в стране нет ни одного человека, который бы не имел собственного суждения о сегодняшнем юбиляре. Его проклинает большинство, а восхищаются им единицы. У Анатолия Чубайса сегодня юбилей. Главному нанотехнологу и прихватизатору исполнилось ровно 65", - начал Пронько своё включение.

Ведущий Царьграда выразил мнение, что непотопляемость Чубайса во многом связана с его умением лавировать на грани и зарабатывать деньги, вводя страну в совершенно нервное состояние своими высказываниями. Например, именно глава "Роснано" в июне 2019 года предложил ввести в стране новый побор. По его словам, таким образом можно будет стимулировать промышленников сокращать вредные выбросы. Когда стало ясно, что инициатива воспринята, прямо скажем, нервно, Чубайс сбавил обороты.

"И ведь он хорошо понимал, что инициирует очередную провокацию в стране, где углеводороды - основной источник доходов, а промышленность, мягко говоря, в стагнации. Нет производства - нет рабочих мест, нет роста доходов населения. Чубайс не может этого не понимать. Поэтому после вброса он смягчает свой выпад, предлагая сделать ставку нового налога минимальной, чисто символической. Очевидно, что нас прощупывают – промолчат или нет? Однако, по данным Минэнерго, каждый рубль нового побора увеличит тариф для граждан на 1,5 рубля, - подчеркнул Юрий Пронько. - Скотство же всей этой ситуации в том, что именно на волне недовольства деятели типа Чубайса чувствуют себя достаточно комфортно. Поднять на дыбы страну, запустить "Перестройку 2.0" и ловить в "мутной воде" прибыль. У Чубайса нет другого выхода, как ещё больше "замутить" ситуацию. Собственно этим нынешний глава "Роснано" и занимался как минимум половину своей жизни. 65 лет - серьёзная дата. Думаю, у каждого из вас есть что сказать Анатолию Борисовичу в его юбилей".

Что касается 2020 года. Чубайс полагает, что он будет одним из худших в российской экономике, напомнил Пронько. Многие люди столкнутся со снижением доходов.

"Чубайс почувствовал, что "пахнет керосином", но при этом уже в интервью Forbes заявляет, что за последние 15 лет власть проводила высокопрофессиональную макроэкономическую политику. Он считает, что благодарить за устойчивость системы страны надо Кудрина, Грефа, Игнатьева, Набиуллину, Силуанова и Шувалова. Вопрос: что это за макростабильность, которая привела к тому, что "лошадь сдохла" - всё по тому же Чубайсу, - а чиновники Минфина не будут "палить резервы" ради помощи всем и вся?" - задал вопрос Пронько, напомнив и о ещё одном тезисе главы "Роснано" о том, что поддержка простых людей прямыми выплатами - это вредно.