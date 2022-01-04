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"Чубайс ничего не скрывает": Откровенное признание о целях глобалистов объяснил политолог

04 января 2022, 14:55  •  191 • Политика
Откровенное признание о целях глобалистов объяснил политолог Константин Двинский: "Чубайс ничего не скрывает". Так, экс-глава "Роснано" вновь сделал сомнительное заявление о неизбежном, по его мнению, энергопереходе.
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, рассуждая о книге американского миллиардера Билла Гейтса "Как нам избежать климатической катастрофы", вновь высказался о неизбежном, по его мнению, энергопереходе.
На своей странице в Facebook бывший руководитель "Роснано" выразил мнение, что грядущий постепенный отказ от невосполнимых источников энергии в пользу "зелёного" топлива является столь же масштабным и революционным событием в мировой истории, как и появление интернета.
Если какое-то государство будет игнорировать необходимость этого перехода, оно рискует оказаться на задворках международной экономики и будет выглядеть так, как сегодня выглядела бы страна без глобальной Сети.
При этом Чубайс настаивает, что на пути к новой энергетике России якобы нужно сонастроиться с принципами Всемирного банка и МВФ, а также открыться для иностранного спонсирования отечественных климатических проектов.
Политолог Константин Двинский, однако, раскритиковал эту позицию экс-главы "Роснано" в своём Telegram-канале "Клуб Двинского":
Чубайс ничего не скрывает. Наоборот, он озвучивает намерения и цели глобалистов.
Так, спецпредставитель президента, по сути, вновь признаёт, что "зелёная" повестка, согласно замыслу глобалистов, может стать новой геополитической идеологией однополярного мира, подчеркнул эксперт: "И Россия в обязательном порядке должна туда быть затянута".

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