"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина

Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников прокомментировал отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано".

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить на эту должность зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.

Школьников в беседе с корреспондентом Царьграда выразил уверенность, что за уходом руководителя "Роснано" последуют и другие громкие отставки.

"Чёрная дыра", через которую семейные и либеральные группировки выводили деньги, сейчас постепенно ликвидируется. Пока этот процесс идёт мягко, но чёткий курс уже вырисовывается. Либералы не жёстко, но потихоньку начинают убираться. Идёт передел власти. Чубайс стал лишь "первой ласточкой". Красивой, показательной. Чтобы продемонстрировать, что даже таких людей, прочно встроенных в систему, непотопляемых, тоже можно убрать, если они встают в своей деятельности уже фактически по другую сторону добра и зла. Это намёк всем остальным, - подчеркнул Школьников.

Однако процесс передела контроля - тернистый и долгий путь, добавил политолог. Тем не менее начало ему положено, и мы видим первые позитивные и очень красноречивые результаты в виде отставки Чубайса.