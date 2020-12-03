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"Чубайс - это лишь "первая ласточка": Политолог раскрыл красивый замысел Мишустина
03 декабря 2020, 23:15 • 62 • Политика
Политолог Андрей Школьников раскрыл красивый замысел Михаила Мишустина. Он выразил уверенность, что "Чубайс - это лишь "первая ласточка". По его мнению, вслед за уходом руководителя "Роснано" последуют и другие громкие отставки.
Экономист, политолог, геостратег Андрей Школьников прокомментировал отставку Анатолия Чубайса с поста главы "Роснано".
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил назначить на эту должность зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова.
Школьников в беседе с корреспондентом Царьграда выразил уверенность, что за уходом руководителя "Роснано" последуют и другие громкие отставки.
Однако процесс передела контроля - тернистый и долгий путь, добавил политолог. Тем не менее начало ему положено, и мы видим первые позитивные и очень красноречивые результаты в виде отставки Чубайса.
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