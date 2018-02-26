"Чтобы быть сильными и безопасными": Президент Польши призвал Украину к диалогу

• 158 • Политика

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что хочет хороших отношений с украинскими соседями.

Поляки хотят хороших отношений с украинцами, заявил президент Польши Анджей Дуда во время посещения Гуты Пеняцкой, где в 1944 году произошло массовое убийство поляков и евреев.

Он напомнил, что в этом месте произошло "преступление геноцида", которое совершили украинские солдаты и националисты и полицейские Третьего рейха. По его словам, необходима "память и правда" о тех событиях, в результате которых погибли около тысячи человек.

"Мы, поляки, хотим хороших отношений с украинцами. Мы считаем, что наши страны нуждаются друг в друге для того, чтобы быть сильными и безопасными", - сказал польский президент.