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"Чтобы земля под ногами горела": Сатановский заявил, что Украина станет для США вторым Вьетнамом

14 апреля 2021, 16:40  •  354 • Политика
Украина может стать для США вторым Вьетнамом. Об этом в среду заявил политолог Евгений Сатановский. По его словам, Россия может сделать так, чтобы у американцев "земля горела под ногами".
Так Сатановский прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Американский лидер, который прежде выступал с крайне жёсткими и агрессивными заявлениями в адрес Москвы, неожиданно сам позвонил в Кремль и предложил Путину организовать встречу на высшем уровне.
Эксперт не исключил, что до Белого дома дошёл намёк от военных, что дальнейшее обострение отношений может выйти американцам боком. И теперь Штатам придётся делать какие-то шаги навстречу, чтобы не доводить ситуацию до крайности. Например - заставить подконтрольную Украину выполнить Минские соглашения и снять санкции.
По словам Сатановского, США привыкли действовать силой, хамством, обманом, шантажом, нарушать любые соглашения и пренебрегать интересами других. Русские сами приучили к этому Вашингтон ещё со времён Горбачёва, полагает политолог.
Однако теперь ситуация другая. И разжигание войны на Украине может дорого обойтись Америке.
Ну, может, отучать пора? Для начала с Украины. Чтоб стала она для них вторым Вьетнамом. И земля бы у них там под ногами горела. Янки, гоу хоум! Простая формула. Действенная. Байден её точно вспомнит, - пишет Сатановский в Telegram.

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