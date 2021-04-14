"Чтобы земля под ногами горела": Сатановский заявил, что Украина станет для США вторым Вьетнамом

Украина может стать для США вторым Вьетнамом. Об этом в среду заявил политолог Евгений Сатановский. По его словам, Россия может сделать так, чтобы у американцев "земля горела под ногами".

Так Сатановский прокомментировал недавние переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Американский лидер, который прежде выступал с крайне жёсткими и агрессивными заявлениями в адрес Москвы, неожиданно сам позвонил в Кремль и предложил Путину организовать встречу на высшем уровне.

Эксперт не исключил, что до Белого дома дошёл намёк от военных, что дальнейшее обострение отношений может выйти американцам боком. И теперь Штатам придётся делать какие-то шаги навстречу, чтобы не доводить ситуацию до крайности. Например - заставить подконтрольную Украину выполнить Минские соглашения и снять санкции.

По словам Сатановского, США привыкли действовать силой, хамством, обманом, шантажом, нарушать любые соглашения и пренебрегать интересами других. Русские сами приучили к этому Вашингтон ещё со времён Горбачёва, полагает политолог.

Однако теперь ситуация другая. И разжигание войны на Украине может дорого обойтись Америке.