"Чтобы заробитчане не сбегали на заработки в Россию": Украинцы прокомментировали заграждение в Крыму

Пользователи Сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинской границе в Крыму. "Чтобы заробитчане не сбегали на заработки в Россию", - пишут пользователи. Некоторые тут же вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству "европейского вала" на границе с Россией.

Примечательно то, что по большей части комментаторы были из украинского сегмента соцсетей. Также они напомнили и о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка, который ранее планировал построить стену на границе с Россией.

"Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить", - пишут одни.

"Покажите это срочно Яценюку, может, он вдохновится", - отмечают другие.

"Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки", - смеются третьи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что были завершены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Отметим, что само строительство данного заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.

Его длина - более 60 километров. На рубеже, как отмечалось ранее, находятся несколько сотен датчиков для контроля за местностью ночью.