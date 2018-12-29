|
"Чтобы заробитчане не сбегали на заработки в Россию": Украинцы прокомментировали заграждение в Крыму
29 декабря 2018, 11:09 • 157 • Политика
Пользователи Сети прокомментировали завершение строительства заграждения на российско-украинской границе в Крыму. "Чтобы заробитчане не сбегали на заработки в Россию", - пишут пользователи. Некоторые тут же вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству "европейского вала" на границе с Россией.
Примечательно то, что по большей части комментаторы были из украинского сегмента соцсетей. Также они напомнили и о проекте бывшего премьера страны Арсения Яценюка, который ранее планировал построить стену на границе с Россией.
"Учись, Сеня! Как нужно быстро стенки строить", - пишут одни.
"Покажите это срочно Яценюку, может, он вдохновится", - отмечают другие.
"Это для того, чтобы заробитчане не сбегали в Россию на заработки", - смеются третьи.
Напомним, ранее сообщалось о том, что были завершены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы. Отметим, что само строительство данного заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.
Его длина - более 60 километров. На рубеже, как отмечалось ранее, находятся несколько сотен датчиков для контроля за местностью ночью.
Подпишитесь на нас
157
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
24 декабря 2018, 23:39
|
28 декабря 2018, 17:09
|
25 декабря 2018, 15:54
|
25 декабря 2018, 12:54
|
24 декабря 2018, 04:24
|
23 декабря 2018, 08:54
|
25 декабря 2018, 03:10