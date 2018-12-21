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"Чтобы вы понимали уровень бреда": Симоньян составила рейтинг лучших претензий Лондона к RT

21 декабря 2018, 17:54  •  47 • Политика
Маргарита Симоньян поделилась своим личным рейтингом самых лучших претензий Лондона к телеканалу RT. "Чтобы вы понимали уровень бреда", - уточнила главред телеканала.
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян на личной странице в социальной сети Twitter рассказала о претензиях британского регулятора Ofcom, предъявляемых каналу. Симоньян составила своего рода рейтинг, обозначив "любимое из наших "нарушений" - "просто чтобы вы понимали уровень бреда".
Итак, в Великобритании полагают, что телеканал нарушил законы вещания страны, поскольку выпустил в эфир "заявления российского Министерства обороны по Сирии", при этом материал "не подвергли сомнению".
Кроме того, в Ofcom полагают, что нарушением является решение ведущего телеканала "перебить бывшего посла США по Сирии" в ходе передачи. Есть и такие пункты:
"В сюжете про цыганские погромы на Украине Ofcom усмотрел недостаточное освещение позиции погромщиков. Она была нами представлена, но, упс, недостаточно, - говорит Симоньян. - А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС "Галичина" и "не представили альтернативной точки зрения". То есть, надо полагать, точки зрения СС".
Маргарита Симоньян отмечает, что не шутит. Это действительно выжимки из официального документа с претензиями. В качестве бонуса главред предлагает почитать "роскошный письменный диалог с ВВС", состоявшийся пару лет назад. В запросе от BBC телеканал RT просили пояснить цель рекламной кампании в лондонском метро. В том числе коллег интересовали надписи:
"Опоздали на поезд? Пропустили выборы? Вините во всем нас!", "Смотрите РТ, чтобы узнать, кого мы хакнем следующими".
Британские журналисты спрашивали, имеется в виду сарказм или все так и есть?
В своем ответе RT сказали: "Мы полагаем, что как раз на земле Оскара Уайльда и Бернарда Шоу должны оценить нашу иронию".
На что в BBC ответили: "Они оба были ирландцами".
После представители RT заявили, что теперь оповестят представителей Министерства образования России, что в британской телерадиокомпании внесли коррективы в программу обучения.
"Просим извинить нас за эту ошибку. В советских школах нас учили, что Шоу и Уайльд были величайшими представителями английской литературы. Мы обязательно известим Минобразования РФ, что британская государственная медиакорпорация их таковыми не считает".

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