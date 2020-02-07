"Чтобы все желающие могли стать гражданами": Правительство существенно упростит процедуру получения российского паспорта

Правительство работает над упрощением процесса получения российского гражданства. Речь идёт об отмене одного и изменении некоторых других пунктов действующего закона. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.

По данным источников, решается вопрос об отмене одного из пунктов в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, планируется признать недействительным пункт, согласно которому получающий российское гражданство должен был отказаться от своего предыдущего.

Как отмечает "Ъ", работа над соответствующими документами перешла в финальную стадию — вопрос по изменениям процедуры получения российского гражданства планируется закрыть в весеннюю сессию.

"…чтобы все желающие могли стать гражданами России", — сказал вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.

Кроме того, по словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова, в законе о российском гражданстве может быть отменён пункт о непрерывном проживании иностранца в России в течение пяти лет. Также может быть исключено условие о необходимом подтверждении законного источника дохода.

Напомним, что в конце января сообщалось о том, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для жителей Белоруссии и Украины. По словам руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, они могут быть освобождены от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка