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"Чтобы все желающие могли стать гражданами": Правительство существенно упростит процедуру получения российского паспорта

07 февраля 2020, 16:39  •  126 • Политика
Получить российский паспорт иностранным гражданам станет существенно легче. Правительство работает над упрощением процедуры получения российского гражданства. Вопрос планируется закрыть во время весенней сессии. "Чтобы все желающие могли стать гражданами России", — сказал вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.
Правительство работает над упрощением процесса получения российского гражданства. Речь идёт об отмене одного и изменении некоторых других пунктов действующего закона. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
По данным источников, решается вопрос об отмене одного из пунктов в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". В частности, планируется признать недействительным пункт, согласно которому получающий российское гражданство должен был отказаться от своего предыдущего.
Как отмечает "Ъ", работа над соответствующими документами перешла в финальную стадию — вопрос по изменениям процедуры получения российского гражданства планируется закрыть в весеннюю сессию.
"…чтобы все желающие могли стать гражданами России", — сказал вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой.
Кроме того, по словам главы Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова, в законе о российском гражданстве может быть отменён пункт о непрерывном проживании иностранца в России в течение пяти лет. Также может быть исключено условие о необходимом подтверждении законного источника дохода.
Напомним, что в конце января сообщалось о том, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для жителей Белоруссии и Украины. По словам руководителя главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, они могут быть освобождены от собеседования, которое проводится для признания людей носителями русского языка

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