"Чтобы трагедия не повторилась": В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

К утру, к 08.00 по местному времени, люди стали собираться в парке Мира в Хиросиме. Здесь традиционно поминают жертв атомной бомбардировки. Также в поминальных церемониях приняли участие японский премьер-министр Синдзо Абэ, мэр города Хиросимы Кадзуми Мацуи, а также местные власти, чиновники и дипломаты из других стран.

"Наша страна - единственная в мире, пережившая атомные бомбардировки, - сказал градоначальник Мацуи. – Потому мы должны сделать все, чтобы такая трагедия больше не повторилась".

Напомним, что японские города Хиросима и Нагасаки - единственные в мире, которые пережили ядерную бомбежку.