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"Чтобы трагедия не повторилась": В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
06 августа 2019, 10:54 • 97 • В мире
Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла во вторник в японском городе Хиросиме: ровно 74 года назад американский бомбардировщик В-29 Enola Gay сбросил на город атомную бомбу "Малыш".
К утру, к 08.00 по местному времени, люди стали собираться в парке Мира в Хиросиме. Здесь традиционно поминают жертв атомной бомбардировки. Также в поминальных церемониях приняли участие японский премьер-министр Синдзо Абэ, мэр города Хиросимы Кадзуми Мацуи, а также местные власти, чиновники и дипломаты из других стран.
"Наша страна - единственная в мире, пережившая атомные бомбардировки, - сказал градоначальник Мацуи. – Потому мы должны сделать все, чтобы такая трагедия больше не повторилась".
Напомним, что японские города Хиросима и Нагасаки - единственные в мире, которые пережили ядерную бомбежку.
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