"Чтобы силы зла не погубили Церковь": Патриарх Кирилл объявил о скором созыве Архиерейского Собора

Предстоятель Русской Церкви Патриарх Кирилл сообщил о скором созыве Архиерейского Собора из-за ситуации, сложившейся в мировом Православии из-за признания на Украине неканонической группы "ПЦУ" некоторыми Поместными Церквями. Заявление прозвучало в понедельник, 2 декабря, на братской трапезе по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.

Патриарх Кирилл выразил беспокойство тем, что некоторые православные собратья под влиянием внешних политических факторов встали на путь признания украинских раскольников. Предстоятель Русской Церкви напомнил, что представители так называемой "новой церкви" Украины или "ПЦУ" - это обычные миряне, присвоившие себе титулы священнослужителей.

"Особенно опасно и печально, что поддержка раскольникам оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических Поместных Церквей", - подчеркнул Патриарх Кирилл.

В этой связи он объявил о созыве Архиерейского Собора, на котором будет чётко определена позиция Русской Церкви по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает. Предстоятель отметил, что только единство поможет Церкви пройти через все трудности и испытания.