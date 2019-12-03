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"Чтобы силы зла не погубили Церковь": Патриарх Кирилл объявил о скором созыве Архиерейского Собора

03 декабря 2019, 07:54  •  82 • Политика
Русская Церковь скоро созовёт Архиерейский Собор, на котором будет определена позиция в отношении Поместных Церквей, поддержавших лжецерковь Украины, объявил Патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской Церкви Патриарх Кирилл сообщил о скором созыве Архиерейского Собора из-за ситуации, сложившейся в мировом Православии из-за признания на Украине неканонической группы "ПЦУ" некоторыми Поместными Церквями. Заявление прозвучало в понедельник, 2 декабря, на братской трапезе по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя.
Патриарх Кирилл выразил беспокойство тем, что некоторые православные собратья под влиянием внешних политических факторов встали на путь признания украинских раскольников. Предстоятель Русской Церкви напомнил, что представители так называемой "новой церкви" Украины или "ПЦУ" - это обычные миряне, присвоившие себе титулы священнослужителей.
"Особенно опасно и печально, что поддержка раскольникам оказывается не на уровне маргинальных групп, как бывало и раньше, но среди канонических Поместных Церквей", - подчеркнул Патриарх Кирилл.
В этой связи он объявил о созыве Архиерейского Собора, на котором будет чётко определена позиция Русской Церкви по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает. Предстоятель отметил, что только единство поможет Церкви пройти через все трудности и испытания.
"Мы молимся и трудимся ради того, чтобы силы зла не погубили единство Православных Церквей; чтобы не произошло смешение сил добра и зла в некую аморфную массу, где уже невозможно понять, где добро, а где зло, где правда, а где кривда, где канонический строй, а где попрание канонов", - сказал Патриарх Кирилл.

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