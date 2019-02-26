Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мнение европейских коллег ему не очень интересно»: Порошенко запретил наблюдате...
"Обычный день в российском городе": стратегические ракетные комплексы ...
"Главное, уговорить женщин": глава Татарстана призвал мужиков личным п...
Доренко припомнил, как он вместе с Малашенко «сместили» Чубайса и Немцова
Главная / Политика

"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя

26 февраля 2019, 19:24  •  85 • Политика
Как заявил постпред России в ОЗХО, Запад пытается превратить Москву в изгоя, "чтобы самим не светиться со своими "новичками".
Соединенные Штаты, Великобритания и другие страны НАТО пытаются сделать из России изгоя, чтобы скрыть свои работы по созданию запрещенных веществ. Об этом заявил российский постпред в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Александр Шульгин.
Напомним, 25 февраля на заседании в ОЗХО были отклонены предложения Москвы по расширению списка запрещенных веществ. Комментируя ситуацию, Шульгин отметил, что Запад усиливает давление на Россию и создает ей проблемы на всех международных площадках.
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками", США и Великобритания, да и другие натовские страны, пытаются перевести стрелки на Россию", - объяснил журналистам дипломат в рамках выступления в Гааге.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 09:39
"Не отставать от шумеров": В Риге осквернили памятник Пушкину
26 февраля 2019, 03:09
Самопровозглашенный президент Гуайдо обещал вернуться в Венесуэлу на этой неделе
26 февраля 2019, 19:24
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя
Загрузка...
26 февраля 2019, 16:09
"Обычный день в российском городе": стратегические ракетные комплексы "Ярс" застряли в пробке на МКАДе - фото
26 февраля 2019, 16:09
"У них только Пентагон нашёл 250 недостатков": Военный эксперт объяснил, почему F-35 не угнаться за Су-57
26 февраля 2019, 03:09
Иранский Лавров заявил об отставке - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившему...
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 03:09
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 09:24
"Вот и вся "полномасштабная война": Порошенко напомнили, чем закончится переход границы русским танками
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
25 февраля 2019, 14:09
Шок молдавских выборов: де-факто победил Плахотнюк, социалисты разгромлены
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
22 февраля 2019, 01:39
Фильм «Т-34» понравился американцам
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.