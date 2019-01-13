"Чтобы помыться, растапливаем снег": жалобы "ВСУшника в Авдеевке" распространяют в Сети - видео

В Сети распространяют видео, где тиражируются жалобы "ВСУшника в Авдеевке". Герой ролика рассказывает об ужасных условиях в своем опорном пункте, который простреливается насквозь. Кроме того, он уточняет: "Чтобы помыться, растапливаем снег".

В соцсетях набирает популярность видео, на котором "ВСУшник в Авдеевке" жалуется на невыносимые условия службы.

Мужчина, который ведет съемку на опорном посту, говорит, что находится на передовой. "Хочу просить о помощи, нас кинули, как котят", - обращается он к зрителям.

Предполагаемый ВСУшник рассказывает, что ему и его сослуживцам выдали неработающие приборы ночного видения, а патрулирование, которое должны выполнять минимум 5-6 человек, поручено двоим.

"Ночью сидим только с автоматами и 4 гранатами, сидишь и ждешь ночью гостей, потому что наблюдения никакого. Пусть люди знают, как ВСУ заботятся о защитниках Родины", - говорит автор видео.

"Негде даже помыться, в магазин возят раз в неделю, и то за руку, под наблюдением на час, на два и обратно. Отношение со стороны командования как к скотам каким-то", - констатирует он.

Напомним, ранее сообщалось, что счет дезертиров, которые сбежали из украинской армии, прихватив с собой оружие, перевалил за 10 тысяч. Кроме того, в Киеве официально признавали эпидемию самоубийств и алкоголизма среди ветеранов АТО.