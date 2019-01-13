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"Чтобы помыться, растапливаем снег": жалобы "ВСУшника в Авдеевке" распространяют в Сети - видео

13 января 2019, 12:09  •  90 • Политика
В Сети распространяют видео, где тиражируются жалобы "ВСУшника в Авдеевке". Герой ролика рассказывает об ужасных условиях в своем опорном пункте, который простреливается насквозь. Кроме того, он уточняет: "Чтобы помыться, растапливаем снег".
В соцсетях набирает популярность видео, на котором "ВСУшник в Авдеевке" жалуется на невыносимые условия службы.
Мужчина, который ведет съемку на опорном посту, говорит, что находится на передовой. "Хочу просить о помощи, нас кинули, как котят", - обращается он к зрителям.
Предполагаемый ВСУшник рассказывает, что ему и его сослуживцам выдали неработающие приборы ночного видения, а патрулирование, которое должны выполнять минимум 5-6 человек, поручено двоим.
"Ночью сидим только с автоматами и 4 гранатами, сидишь и ждешь ночью гостей, потому что наблюдения никакого. Пусть люди знают, как ВСУ заботятся о защитниках Родины", - говорит автор видео.
"Негде даже помыться, в магазин возят раз в неделю, и то за руку, под наблюдением на час, на два и обратно. Отношение со стороны командования как к скотам каким-то", - констатирует он.
Напомним, ранее сообщалось, что счет дезертиров, которые сбежали из украинской армии, прихватив с собой оружие, перевалил за 10 тысяч. Кроме того, в Киеве официально признавали эпидемию самоубийств и алкоголизма среди ветеранов АТО.

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