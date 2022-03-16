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"Чтобы они захлебнулись своими проблемами": Сенатор призвал закрыть тему с ПАСЕ
16 марта 2022, 15:30 • 80 • Политика
В Совете Федерации заявили, что для России было ошибкой решение вступать в ряды организации.
Выход России из ПАСЕ не скажется на жизни граждан. Как пояснил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, все конвенции уже приняты, а защита прав наших граждан прописана в Конституции.
"Самое главное, мы лишаем их удовольствия нас пинать", - заявил он в беседе с телеканалом "360".
Накануне Россия объявила о выходе из Совета Европы. В русской делегации указали, что решение было добровольным и взвешенным. В МИД России уточнили, что сейчас структура стала отказываться и от равноправного диалога, и от всех принципов, на которых создавалась.
Сенатор Джабаров отметил, что для России стало ошибкой вступление в ПАСЕ. "У нас была эйфория, но там нас не ждали", - указал он. Об этом свидетельствуют и действия, которые предпринимались в организации в отношении русских.
"По любому поводу пытались пинать, оскорблять и лишали полномочий, а потом возвращали. Кто вы такие, чтобы лишать полномочий или права голоса целую страну?" - заявил политик.
Сейчас про ПАСЕ стоит попросту забыть, убеждён он.
"Надо тему закрыть и не обращать внимания. Чтобы они захлебнулись своими проблемами - ЛГБТ и прочим", - заключил сенатор.
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