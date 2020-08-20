"Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий": Какую выгоду получили США после забастовок в Белоруссии

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев высказался о ситуации в Белоруссии на фоне продолжающихся протестов и, в частности, забастовках на предприятиях.

"Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий в отношении природы и целей протестов в Белоруссии, приведу показательный пример. Забастовка на "Беларуськалии" привела к взрывному росту акций производителей калийных удобрений в США, Израиле и Германии. Акции взлетели до 30%, - подчеркнул Малофеев. - Можно было бы это списать на случай, которых на рынке немало. Но давайте посмотрим на структуру протеста. Бастуют МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Беларуськалий" - предприятия, практически полностью принадлежащие государству. И никаких перебоев в работе совместных с поляками или литовцами производств. Война войной, а обед по расписанию".

Константин Малофеев добавил, что "Беларуськалий" - это лишь наиболее яркий пример.

"Здесь не только быстрые деньги на взлёте акций. Калий - это невозобновляемый ресурс. Его нельзя синтезировать. И для Белоруссии, занимающей около 20% мирового рынка калийных удобрений, этот ресурс был, по сути, своей нефтью. Срыв работы "Беларуськалия" на несколько недель - это практически гарантированная потеря крупных контрактов. Потеря доли рынка, которую тут же займут другие игроки. Выгода двойная. Одни зарабатывают, другие попадают в экономическую кабалу".

В деталях о ситуации в Белоруссии Константин Малофеев и Юрий Пронько говорили в эфире "Первого Русского" в рамках программы "Царьград. Главное" накануне.