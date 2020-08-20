Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Главная / Политика

"Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий": Какую выгоду получили США после забастовок в Белоруссии

20 августа 2020, 20:15  •  133 • Политика
Константин Малофеев высказался о том, какую выгоду получили США после забастовок в Белоруссии. "Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий", - отметил учредитель Царьграда.
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев высказался о ситуации в Белоруссии на фоне продолжающихся протестов и, в частности, забастовках на предприятиях.
"Чтобы ни у кого не оставалось иллюзий в отношении природы и целей протестов в Белоруссии, приведу показательный пример. Забастовка на "Беларуськалии" привела к взрывному росту акций производителей калийных удобрений в США, Израиле и Германии. Акции взлетели до 30%, - подчеркнул Малофеев. - Можно было бы это списать на случай, которых на рынке немало. Но давайте посмотрим на структуру протеста. Бастуют МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Беларуськалий" - предприятия, практически полностью принадлежащие государству. И никаких перебоев в работе совместных с поляками или литовцами производств. Война войной, а обед по расписанию".
Константин Малофеев добавил, что "Беларуськалий" - это лишь наиболее яркий пример.
"Здесь не только быстрые деньги на взлёте акций. Калий - это невозобновляемый ресурс. Его нельзя синтезировать. И для Белоруссии, занимающей около 20% мирового рынка калийных удобрений, этот ресурс был, по сути, своей нефтью. Срыв работы "Беларуськалия" на несколько недель - это практически гарантированная потеря крупных контрактов. Потеря доли рынка, которую тут же займут другие игроки. Выгода двойная. Одни зарабатывают, другие попадают в экономическую кабалу".
В деталях о ситуации в Белоруссии Константин Малофеев и Юрий Пронько говорили в эфире "Первого Русского" в рамках программы "Царьград. Главное" накануне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 01:00
"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США
20 августа 2020, 01:00
Кто курирует протесты в Белоруссии: мнение людей с улиц
20 августа 2020, 06:30
Уезжающему из России Кафельникову обрисовали перспективы в Европе
20 августа 2020, 10:10
С Лукашенко пытались связаться "остатки оппозиции Тихановской". Ответ был однозначен
20 августа 2020, 10:10
Тихановская и вестник войны. Вся правда о будущем Белоруссии в одном фото
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
17 августа 2020, 02:25
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка" Беломайдана
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
20 августа 2020, 04:40
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
17 августа 2020, 11:35
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала неожиданное признание
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
14 августа 2020, 02:00
Запад сам попадает в капкан, не понимая характер Лукашенко: Синельников-Оришак о шантаже санкциями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.