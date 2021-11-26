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"Чтобы не осталось сомнений": Захарова предложила Западу три вопроса для "саммита демократий"
26 ноября 2021, 12:15 • 225 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила странам Запада, которые намерены участвовать в "саммите за демократию", три важных вопроса, которые стоит обсудить на встрече. Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя игры Великобритании с беженцами. "Чтобы сомнений ни у кого не осталось", - отметила она.
В частности, Захарова оценила обращение Великобритании к Франции, которая потребовала забрать назад мигрантов, пересекших Ла-Манш.
"К "саммиту демократий", наверное", - отметила Захарова, добавив, что после этого ни у кого не останется сомнений, "как нынешние "лидеры демократического мира" относятся к статусу беженца, который их же предшественники разработали и утвердили".
По словам Захаровой, в ходе саммита участникам стоит обсудить предметный обмен опытом в реализации прав человека на практике:
"Как Польша не пустила мигрантов в Германию, как Британия отправляла беженцев во Францию, как ЕС не увидел применение спецсредств против детей и женщин польскими силовиками и т. д.", - подчеркнула представитель МИД.
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