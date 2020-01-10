"Чтобы не было... клоунады": Иран готов отдать России чёрные ящики украинского "Боинга". Военкор оценил решение

Представители Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что готовы отправить чёрные ящики разбившегося украинского "Боинга-737" в Россию. О реплике спикеров сообщили в Twitter Arab News. В числе стран, которые хотят привлечь к расшифровке, также Франция, Канада и Украина. В то же время отмечено, что помощь привлекут, если не смогут справиться с анализом данных самостоятельно.

Решение Ирана оценил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. В личном телеграм-канале он написал:

"Чтобы не было такой же клоунады, как с малайзийским "Боингом" с Донбасса, иранцы решили отправить чёрные ящики с "Боинг-МАУ" в Россию. Для расшифровки. Думаю, данные самописцев прочтут быстро. Кстати, что там с чёрными ящиками "Боинга МН17"? Прочли? Шестой год пошёл", - написал корреспондент.

Напомним, украинский самолёт потерпел крушение в Иране утром 8 января. На борту было 176 человек, в том числе 26 детей. Все погибли.

Экипаж самолёта был полностью украинским. Кроме того, на борту находилось два пассажира с Украины. Но в большинстве своём погибли граждане Ирана, Канады и нескольких европейских государств. Чуть раньше публиковался список погибших.

В качестве основной версии с самого начала рассматривались технические неполадки. По всей видимости, у самолёта загорелись оба двигателя. Впрочем, не обошлось и без провокаций. Бездоказательно в крушении обвинили Иран, заявив, что лайнер был сбит силами его ПВО. Несмотря на то что версия не имела под собой оснований, с особым рвением её тиражировали ряд площадок, в том числе российские представители так называемого штаба Навального.

А сегодня мы наблюдаем, как то же самое проделывают и западные СМИ. Об этой части истерики Царьград пишет здесь.