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"Чтобы не было... клоунады": Иран готов отдать России чёрные ящики украинского "Боинга". Военкор оценил решение
10 января 2020, 22:09 • 80 • Политика
Иран готов отдать России чёрные ящики украинского "Боинга". Помимо Москвы, в качестве помощников также рассматриваются Франция, Канада и Украина. Решение оценил военный корреспондент Дмитрий Стешин, отметив, что Россию привлекают, "чтобы не было... клоунады", как это случилось с MH17, где вместо расследования занимались политикой.
Представители Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что готовы отправить чёрные ящики разбившегося украинского "Боинга-737" в Россию. О реплике спикеров сообщили в Twitter Arab News. В числе стран, которые хотят привлечь к расшифровке, также Франция, Канада и Украина. В то же время отмечено, что помощь привлекут, если не смогут справиться с анализом данных самостоятельно.
Решение Ирана оценил военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин. В личном телеграм-канале он написал:
"Чтобы не было такой же клоунады, как с малайзийским "Боингом" с Донбасса, иранцы решили отправить чёрные ящики с "Боинг-МАУ" в Россию. Для расшифровки. Думаю, данные самописцев прочтут быстро. Кстати, что там с чёрными ящиками "Боинга МН17"? Прочли? Шестой год пошёл", - написал корреспондент.
Напомним, украинский самолёт потерпел крушение в Иране утром 8 января. На борту было 176 человек, в том числе 26 детей. Все погибли.
Экипаж самолёта был полностью украинским. Кроме того, на борту находилось два пассажира с Украины. Но в большинстве своём погибли граждане Ирана, Канады и нескольких европейских государств. Чуть раньше публиковался список погибших.
В качестве основной версии с самого начала рассматривались технические неполадки. По всей видимости, у самолёта загорелись оба двигателя. Впрочем, не обошлось и без провокаций. Бездоказательно в крушении обвинили Иран, заявив, что лайнер был сбит силами его ПВО. Несмотря на то что версия не имела под собой оснований, с особым рвением её тиражировали ряд площадок, в том числе российские представители так называемого штаба Навального.
А сегодня мы наблюдаем, как то же самое проделывают и западные СМИ. Об этой части истерики Царьград пишет здесь.
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