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"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера

25 июля 2019, 19:24  •  334 • Политика
Живущий на Украине журналист Аркадий Бабченко похвалил СБУ за захват российского танкера для "обменного фонда моряков".
СБУ захватила российский танкер для "обменного фонда моряков". Истинный замысел властей Украины раскрыл инсценировавший собственное убийство журналист Аркадий Бабченко.
"СБУ какой темп взяли, ты смотри. Просто что-то невероятное. Молодцы! Вот и обменный фонд моряков появился", - написал он в Twitter.
По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, это лишний раз доказывает правоту тех, кто сразу заявил, что украинцы захватили российский танкер исключительно для обмена на своих арестованных моряков. Сообщение Бабченко развеивает последние иллюзии на этот счёт.
"Украина - террористическое государство, какие ЕЩЁ нужны доказательства? Почему до сих пор не прекращаются экономические отношения, не запрещают въезд и работу граждан Украины в РФ?" - пишет в комментариях Вера@yakushe23895927.
"А не пора ли Цимбалюка за изнасилование прихватить по примеру Ассанжа? И в обменный фонд сойдёт", - добавляет Любопытная Варвара@LubopytVarvara.
"Скучно ему на том свете, наблюдает всё за нами..." - шутит Максим Рыжков@maks_ryjkov.
Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж 10-12 человек.
Фото: Twitter/@A_Gasparyan
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ РУБРИКЕ "ЗАХВАТ РОССИЙСКОГО ТАНКЕРА"

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