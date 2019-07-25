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"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
25 июля 2019, 19:24 • 334 • Политика
Живущий на Украине журналист Аркадий Бабченко похвалил СБУ за захват российского танкера для "обменного фонда моряков".
СБУ захватила российский танкер для "обменного фонда моряков". Истинный замысел властей Украины раскрыл инсценировавший собственное убийство журналист Аркадий Бабченко.
По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, это лишний раз доказывает правоту тех, кто сразу заявил, что украинцы захватили российский танкер исключительно для обмена на своих арестованных моряков. Сообщение Бабченко развеивает последние иллюзии на этот счёт.
Напомним, что в четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины захватила российский танкер Nеyma, который пришвартовался в порту Измаил в Одесской области. На борту судна был экипаж 10-12 человек.
Фото: Twitter/@A_Gasparyan
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