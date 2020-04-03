"Чтобы мы побороли эту болезнь": Спасительные Ил-76 из России встречала "верхушка" обороны Сербии

Российский самолёт Ил-76 с гуманитарным грузом и специалистами прибыл в Белград. Как сообщили в Минобороны РФ, передовой отряд российских военных специалистов встретила высокопоставленная делегация.

В частности, на аэродроме "Батайница" наших приветствовали премьер-министр республики Ана Бранич, министр обороны Александр Вулин, начальник генштаба Милан Мойсилович, а также замминистра обороны Милан Ранкович.

Как пояснили в российском оборонном ведомстве, ранее в республику вылетели четыре самолёта для помощи пострадавшим от вспышки инфекции сербам.

Всего, пояснили в МО, планируется совершить 11 перелётов.

В Сербию прибудут 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Местные власти поблагодарили российских коллег за поддержку и оперативное взаимодействие.

"Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает, - отметил глава МО Сербии Александр Вулин. - Это сотрудничество показывает, что теперь Сербия никогда не будет больше одна. Президенты Александр Вучич и Владимир Путин действительно подружились, и в этой тяжёлой ситуации, когда COVID-19 действительно охватил весь мир, Россия помогает именно Сербии. Полезные ресурсы, которые Россия могла бы использовать у себя дома, она отдала Сербии, чтобы мы могли побороть эту болезнь".