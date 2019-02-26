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"Чтобы легче было осуществить захваты": СБУ проводит обыски в фирме, охраняющей храмы Украинской Церкви
26 февраля 2019, 22:39 • 81 • Политика
Служба безопасности Украины во вторник инициировала обыски в главном киевском офисе охранной фирмы "Стелс-1". Также они проводятся по месту проживания её владельца - священнослужителя Украинской Православной Церкви диакона Вячеслава Павлива. "... причина, по нашему мнению, - именно в охране (фирмой "Стелс-1") храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - заявил глава Юридического отдела Украинской Церкви протоиерей Александр Бахов.
Отец Александр отметил, что попавшая в фокус внимания СБУ охранная фирма "всячески поддерживает" каноническую Церковь. Наряду с собственно охраной храмов, она предоставляет своих сотрудников для обеспечения безопасности на церковных мероприятиях и крестных ходах.
Скорее всего, считает он, формально обыски будут объяснены другими моментами, тем не менее в Юридическом отделе полагают, что в реальности обыски были спровоцированы именно этим аспектом деятельности "Стелс-1". В адрес учредителя фирмы отца Вячеслава уже неоднократно поступали угрозы и требования, чтобы он прекратил охрану храмов.
"Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению, - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - отметил отец Александр.
Об этом сообщает издание "Капитал".
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