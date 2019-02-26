Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Жена сказала, такой точно деньги не вернет»: Порошенко до сих пор не рассчиталс...
Порошенко: кровавый балаган и война! Этому нет конца! Европа "получила по з...
Полковник Квачков против журналиста Шевченко: Какой должна быть современная Росс...
В Голландии нашли 90 тысяч бутылок "русской водки для Ким Чен Ына"
Главная / Политика

"Чтобы легче было осуществить захваты": СБУ проводит обыски в фирме, охраняющей храмы Украинской Церкви

26 февраля 2019, 22:39  •  81 • Политика
Служба безопасности Украины во вторник инициировала обыски в главном киевском офисе охранной фирмы "Стелс-1". Также они проводятся по месту проживания её владельца - священнослужителя Украинской Православной Церкви диакона Вячеслава Павлива. "... причина, по нашему мнению, - именно в охране (фирмой "Стелс-1") храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - заявил глава Юридического отдела Украинской Церкви протоиерей Александр Бахов.
Отец Александр отметил, что попавшая в фокус внимания СБУ охранная фирма "всячески поддерживает" каноническую Церковь. Наряду с собственно охраной храмов, она предоставляет своих сотрудников для обеспечения безопасности на церковных мероприятиях и крестных ходах.
Скорее всего, считает он, формально обыски будут объяснены другими моментами, тем не менее в Юридическом отделе полагают, что в реальности обыски были спровоцированы именно этим аспектом деятельности "Стелс-1". В адрес учредителя фирмы отца Вячеслава уже неоднократно поступали угрозы и требования, чтобы он прекратил охрану храмов.
"Скорее всего, обыски могут быть связаны с другими моментами, но причина, по нашему мнению, - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - отметил отец Александр.
Об этом сообщает издание "Капитал".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 06:24
До сентября не досидел: Мэр Улан-Удэ сам попросился в отставку
26 февраля 2019, 19:24
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя
26 февраля 2019, 22:39
"Укачало по дороге": Трампа зашатало по приезде в Ханой - видео
Загрузка...
25 февраля 2019, 23:54
Мантуров пообещал вернуть льготные автокредиты в первый день весны
25 февраля 2019, 23:54
На выполнение поручений Путина в рамках послания будет потрачено около 236 млрд - Силуанов
26 февраля 2019, 22:39
Нетаньяху через Путина попытается надавить на Иран
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
26 февраля 2019, 03:09
«Ни о каком частичном возвращении полномочий речи быть не может": Источник сообщ...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2019, 02:24
Путин огласит Послание Федеральному собранию в новом месте с новым рекордом
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
21 февраля 2019, 15:54
Премьер-министр Хорватии Пленкович предлагает устроить в Донбассе «Блеск» и «Бурю»
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
24 февраля 2019, 12:09
Как борец с «российской пропагандой» в США попалась на плагиате
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.