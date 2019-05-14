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"Чтобы киевлянам было комфортно": В команде Зеленского объяснили выбор даты инаугурации
14 мая 2019, 14:54 • 76 • Политика
Дмитрий Разумков, спикер по политическим вопросам штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что инаугурацию надо провести 19 мая, чтобы избежать в Киеве пробок. Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова". Надо минимизировать неудобства, отметил Разумков, чтобы киевлянам было комфортно.
Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал журналистам, по какой причине штаб настаивает на проведении инаугурации 19 мая.
Выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, Разумков отметил, что выбранная ими дата – выходной день. А значит, можно не опасаться пробок, а неудобства для горожан в этом плане вообще будут сведены к минимуму.
"Чтобы киевлянам было комфортно", - поясняет он. И добавляет, что из-за визита иностранных гостей и последующих ограничений движения в Киеве в день инаугурации может быть "транспортный коллапс" в центре.
Напомним, согласно украинским законам, Верховная Рада должна назначить дату проведения инаугурации президента в течение месяца после официального объявления результатов выборов. Отмечается, что в случае с победой Зеленского крайняя дата – это 30 мая.
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