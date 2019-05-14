"Чтобы киевлянам было комфортно": В команде Зеленского объяснили выбор даты инаугурации

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал журналистам, по какой причине штаб настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Выступая в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, Разумков отметил, что выбранная ими дата – выходной день. А значит, можно не опасаться пробок, а неудобства для горожан в этом плане вообще будут сведены к минимуму.

"Чтобы киевлянам было комфортно", - поясняет он. И добавляет, что из-за визита иностранных гостей и последующих ограничений движения в Киеве в день инаугурации может быть "транспортный коллапс" в центре.

Напомним, согласно украинским законам, Верховная Рада должна назначить дату проведения инаугурации президента в течение месяца после официального объявления результатов выборов. Отмечается, что в случае с победой Зеленского крайняя дата – это 30 мая.