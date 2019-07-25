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"Чтобы катастрофа не повторилась": Путин - о том, как спасти Россию от новой волны эмиграции
25 июля 2019, 12:54 • 53 • Политика
Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил в среду, 24 июля, Дом русского зарубежья. После осмотра постоянной экспозиции, глава государства отметил, что новая волна эмиграции никогда не должна повториться, а для этого надо помнить, что становилось причиной таких катастроф.
Президент отметил, что и сегодня русская эмиграция продолжает вносить огромный вклад с духовную жизнь страны. И это надо не растерять, а учитывать и использовать в сегодняшней работе.
Волны массовой эмиграции происходили после крушения Российской империи и после того, как перестал существовать Советский Союз. В первую волну, вскоре после 1917 года, Россию покинули 10 миллионов человек, а после распада СССР – эмигрантами стали уже 25 миллионов бывших жителей страны.
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