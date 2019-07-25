"Чтобы катастрофа не повторилась": Путин - о том, как спасти Россию от новой волны эмиграции

Президент отметил, что и сегодня русская эмиграция продолжает вносить огромный вклад с духовную жизнь страны. И это надо не растерять, а учитывать и использовать в сегодняшней работе.

"Жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией. В этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции", - сказал Путин.

Волны массовой эмиграции происходили после крушения Российской империи и после того, как перестал существовать Советский Союз. В первую волну, вскоре после 1917 года, Россию покинули 10 миллионов человек, а после распада СССР – эмигрантами стали уже 25 миллионов бывших жителей страны.