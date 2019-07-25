Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17
Владимир Жириновский: «2021 год будет напряженным, как 1917-й»
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удал...
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Главная / Политика

"Чтобы катастрофа не повторилась": Путин - о том, как спасти Россию от новой волны эмиграции

25 июля 2019, 12:54  •  53 • Политика
Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил в среду, 24 июля, Дом русского зарубежья. После осмотра постоянной экспозиции, глава государства отметил, что новая волна эмиграции никогда не должна повториться, а для этого надо помнить, что становилось причиной таких катастроф.
Президент отметил, что и сегодня русская эмиграция продолжает вносить огромный вклад с духовную жизнь страны. И это надо не растерять, а учитывать и использовать в сегодняшней работе.
"Жизнь российской эмиграции всегда неразрывно была связана, духовно всегда была связана с Родиной, с Россией. В этом особенность, я считаю, именно российской эмиграции", - сказал Путин.
Волны массовой эмиграции происходили после крушения Российской империи и после того, как перестал существовать Советский Союз. В первую волну, вскоре после 1917 года, Россию покинули 10 миллионов человек, а после распада СССР – эмигрантами стали уже 25 миллионов бывших жителей страны.
"Это же конкретные люди, это судьбы. Это огромная часть нашей страны, такие колоссальные потери. Мы должны знать об этом. Мы должны понимать, что было причиной этих катастроф, и делать все для того, чтобы ничего подобного не повторялось. Когда страна шла к этим тяжелейшим испытаниям, никто не думал, что это может случиться, но когда это случается, уже поздно. Потом уже почти ничего не вернуть", - сказал Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 12:54
Переписать историю Крыма: У Зеленского заявили о "веками независимом государстве"
25 июля 2019, 12:54
Россия не признает решения по искам о воссоединении с Крымом – Минюст РФ
24 июля 2019, 14:09
Загитова передала Синдзо Абэ плюшевый "привет" от своей собаки
25 июля 2019, 12:54
Идеологический враг, мешающий заниматься рабовладельчеством: Пушков и его читатели гадают о причинах нападок США на Россию
25 июля 2019, 09:39
"Набраться терпения": В Крыму пояснили, кто из украинцев стоит за призывом расширения санкций против России
24 июля 2019, 20:39
Теперь официально: Борис Джонсон - премьер-министр Великобритании
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июля 2019, 12:09
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российскому бомбардировщику - СМИ
22 июля 2019, 13:24
"Столько голодала в путинских казематах!": Twitter "взорвался" шутками про оглушительный провал Савченко на выборах в Раду
18 июля 2019, 14:54
В Киеве готовы к обмену пленными в Донбассе по формуле «208 на 69»
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду
21 июля 2019, 04:54
Грузины начали платить за русофобию (Руслан Осташко)
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменистана разбились после ответа Ашхабада
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.