"Чтобы доминировать в космосе": Трамп издал указ о создании командования космическими силами США

Американский лидер издал указ о создании командования Космическими силами в структуре ВС Соединенных Штатов. Указание об их создании Трамп отдал еще 18 июня. "Чтобы доминировать в космосе", - заявил он тогда.

В распространенном во вторник, 18 декабря, заявлении Белого дома говорится о том, что президент США Дональд Трамп издал указ о создании командования космическими силами в структуре американских вооруженных сил.

Как считают некоторые эксперты, новое подразделение заметно ударит по бюджету страны. На его создание будет потрачено примерно 13 миллионов долларов.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что свое распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня. Трамп считает, что противники Вашингтона уже приступили к размещению оружия в космосе.

"Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, мы должны доминировать в космосе", - заявил он уже во время совещания с членами Национального космического совета.

Конечно, до цели главной цели американского президента Трампа - создать "космические силы" как независимое ответвление вооруженных сил - пока еще далеко. Но определенный шаг к этому Трамп уже сделал.



