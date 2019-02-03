Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Закидаем бомбами: кандидат в президенты Украины грозит Москве
Аваков не спешит мешать созданию на Украине системы подкупа избирателей
"Исправили везде Украину на Венесуэлу, и… готово": Тигран Кеосаян о пл...
Елизавету II будут эвакуировать по "ядерному" сценарию холодной войны ...
Главная / Политика

"Чтобы до Европы не достали": В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за Урал

03 февраля 2019, 18:54  •  80 • Политика
В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД. Политики говорят, что такое решение позволит выстроить заново доверительный диалог с Москвой, а кроме того, "чтобы ракеты до Европы не достали".
Согласно заявлению политиков Родериха Кизеветтера и Рольфа Мютцениха, Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если переместит ракеты типа 9М729 за Урал.
"В этом случае, по мнению немецких политиков, ракеты не смогут достигнуть Европы", - пишет Frankfurter Allgemeine. В Бундестаге также подчёркивают, мол, такой жест позволил бы "выстроить доверие" с Москвой.
"А в ответ США позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - уверены Кизеветтер и Мютцених.
Ранее Вашингтон настаивал на том, что Россия должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729, чтобы сохранить ДРСМД.
1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, бездоказательно обвиняя Россию в том, что якобы наша страна не соблюдала условия договора.
Североатлантический альянс выступил с упреком в адрес России из-за "нарушений" Договора о ракетах средней и малой дальности. Страны - члены НАТО в своем заявлении указали, будто РФ повинна в том, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение через полгода разорвать сделку.
"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД", сказано в сообщении.
Также представителей военного блока не устраивает, что Москва "отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора".
В НАТО подчеркнули, что якобы Россия будет нести ответственность за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729.
"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют",- говорится в распространенном в пятницу вечером в Брюсселе заявлении государств НАТО, передает ТАСС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


80
Источник
Похожие новости
03 февраля 2019, 12:24
"Ахинея": Крым отреагировал на обещания графитовых бомб для России
02 февраля 2019, 20:09
Генерал-перебежчик на стороне лжепрезидента: Представитель ВВС Венесуэлы поддержал Гуайдо
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
Загрузка...
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила применять против России графитовые бомбы
03 февраля 2019, 12:24
Британские СМИ пали жертвой своей антироссийской пропаганды - эксперт
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова чуть не избили Порошенко
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
03 февраля 2019, 09:09
"Они не запрещены. Наш путь": Кандидат в президенты Украины предложила прим...
03 февраля 2019, 12:24
"Думал, с караваем будут встречать": Ляшко рассказал, как жители Чернигова ...
03 февраля 2019, 02:39
Русский Платошкин "занял" место Трампа и отдал приказ о вводе солдат на Куб...
03 февраля 2019, 02:39
"Если вы этого хотите, мы тоже хотим": Мадуро предложил провести досрочные ...
03 февраля 2019, 08:54
«Американцы сами начнут торговаться»: к чему может привести приостановка Договора РСМ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 02:24
"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
27 января 2019, 20:54
«Напряжение будет расти»: почему польские фермеры требуют от Варшавы прекратить поддержку Украины
31 января 2019, 12:39
Балльная система: как россияне смогут узнать свой кредитный рейтинг
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
28 января 2019, 03:39
Прямо в военном госпитале: Для операции по удалению раковой опухоли жена Асада отказалась уезжать из Сирии
01 февраля 2019, 13:09
Задержаны участники убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова и лидера "Оплот" Жилина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.