"Чтобы до Европы не достали": В Германии предложили России убрать ракеты 9М729 за Урал

В Бундестаге предложили Москве убрать ракеты 9М729 за Урал для сохранения ДРСМД. Политики говорят, что такое решение позволит выстроить заново доверительный диалог с Москвой, а кроме того, "чтобы ракеты до Европы не достали".

Согласно заявлению политиков Родериха Кизеветтера и Рольфа Мютцениха, Россия может сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если переместит ракеты типа 9М729 за Урал.

"В этом случае, по мнению немецких политиков, ракеты не смогут достигнуть Европы", - пишет Frankfurter Allgemeine. В Бундестаге также подчёркивают, мол, такой жест позволил бы "выстроить доверие" с Москвой.

"А в ответ США позволили бы России проинспектировать ракеты-перехватчики в Румынии", - уверены Кизеветтер и Мютцених.

Ранее Вашингтон настаивал на том, что Россия должна уничтожить крылатую ракету наземного базирования 9М729, чтобы сохранить ДРСМД.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД, бездоказательно обвиняя Россию в том, что якобы наша страна не соблюдала условия договора.

Североатлантический альянс выступил с упреком в адрес России из-за "нарушений" Договора о ракетах средней и малой дальности. Страны - члены НАТО в своем заявлении указали, будто РФ повинна в том, что Вашингтон в одностороннем порядке принял решение через полгода разорвать сделку.

"Союзники сожалеют, что Россия в рамках своей общей манеры поведения продолжает отрицать свои нарушения ДРСМД", сказано в сообщении.

Также представителей военного блока не устраивает, что Москва "отказывается предоставить достойный доверия ответ и не демонстрирует никаких шагов по возвращению к полному и проверяемому выполнению договора".

В НАТО подчеркнули, что якобы Россия будет нести ответственность за прекращение действия ДРСМД через полгода, если не уничтожит поддающимся проверке способом системы 9М729.

"Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России это позволяют",- говорится в распространенном в пятницу вечером в Брюсселе заявлении государств НАТО, передает ТАСС.