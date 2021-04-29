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"Чтобы даже мысли не возникало": Россию предложили обезопасить от "скакунов" "методом Путина"

29 апреля 2021, 13:20  •  261 • Политика
После задержания в девяти городах России сторонников украинских радикалов, нашу страну предложили обезопасить от украинских и проукраинских "скакунов" "методом Путина". В частности, в сети напомнили слова нашего президента о том, как нужно поступать с террористами и поддержали эту идею.
Ранее сегодня стало известно, что сотрудники ФСБ устроили новую облаву на сторонников украинских радикалов. В девяти городах России задержаны участники украинского молодёжного нацистского движения.
Автор Telegram-канала "Ремарки дилетанта" напомнил о знаменитых словах Владимира Путина, сказанных в 1999 году, когда было нападение на Дагестан, президент тогда сказал:
"Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту – в аэропорту, вы уж меня извините, в туалете поймаем – мы и в сортире их замочим, в конце концов", - сказал тогда Путин.
По мнению автора "Реморок", происходящее касательно проукраинских радикалов – совсем не похоже на шутки.
"Их будет всё больше и больше. Градус ненависти к нашей стране у "скакунов" растёт не по дням, а по часам. И они будут упорно лезть сюда, несмотря на то, что их будут отлавливать, и сажать", - отметил он.
При этом, по словам автора, президент Украины Владимир Зеленский с этим сделать ничего не сможет, даже если бы вдруг захотел – в противном случае украинские нацисты его просто "разберут на атомы".
В связи с этим автор призвал вспомнить слова Путина о террористах.
"И делать это показательно. Чтобы у последователей даже мысли в голове не возникало лезть на нашу землю с бомбами", - подчеркнул он.
Отметим, что уже позже, после своей знаменитой фразы Владимир Путин признался, что ему потом стало немного неловко, из-за столь резкого высказывания на высоком посту, однако он отметил, что, несмотря на довольно резкие слова – суть его послания была верна и соответствовала действительности.

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