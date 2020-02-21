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"Чтоб вы сдохли": Украинцы не скупятся на пожелания своим "коронавирусным" соотечественникам
21 февраля 2020, 09:24 • 110 • В мире
Жительница города Кривой Рог Светлана рассказала, что её дочери пожелали смерти. Прямо так и написали: "Чтоб вы сдохли!" Это относилось не только к этой девушке, но и ко всем "коронавирусным" украинцам. Нет, не заражённым, а всего лишь эвакуированным из Уханя без малейших проявлений болезни.
Жители нескольких населённых пунктов Украины в панике. Они опасаются, что именно возле их города или села будет пункт временного размещения, где в карантин на 14 дней поселят прибывших из Китая.
"Ей писали: "Чтоб вы сдохли!" - рассказала Светлана BBC News.
Её дочь находилась на борту самолёта, который из Китая прилетел в аэропорт Харькова, совершив перед этим дозаправку в Киеве. Где именно разместят людей на карантин, до последнего было неизвестно. Оказалось, что в Полтавской области, а именно в Новых Санжарах.
Светлана рассказала, что её дочь звонила из самолёта. Рассказала, что скандалов нет, всё спокойно, накормили обедом, командир экипажа развлекал пассажиров. Зато на Полтавщине спокойствием и не пахнет. По мнению Светланы, люди ведут себя агрессивно и желают смерти эвакуированным согражданам лишь потому, что эта ситуация не касается их собственных детей. Перед посадкой в самолёт всех украинцев несколько раз проверили. У кого было хоть малейшее подозрение на коронавирус, на родину не отправили.
"Сколько у нас людей с открытой формой туберкулёза? Сколько у нас людей болеют и умирают от гриппа?" - спрашивает Светлана, но эти вопросы так и останутся без ответа - по сравнению с коронавирусом они неактуальны.
Женщина призналась, что на соотечественников не злится, но обиду затаила. Особенно за предложение расселить эвакуированных в Чернобыле.
Утихомирить агрессивно настроенных жителей Новых Санжар прислали силовиков. Они стоят в касках и бронежилетах сплошной стеной, местных жителей дальше положенного не пускают. На видео, которое опубликовал портал "Альтернатива", слышно, что правоохранители признаются: "Мы вас понимаем, но у нас приказ". На это жители Полтавщины перечисляют свои "боевые" заслуги 2014-2015 годов.
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