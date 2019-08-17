"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России

О том, что украинские власти в очередной раз пытаются выставить Россию агрессором, написал в своем Твиттере политолог Армен Гаспарян. Он процитировал заявление представителя команды украинского президента.

Советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин: "Согласно новым реформам, единственная цель существования украинской армии – это нанесение максимального ущерба России, и поэтому Киев должен нанести "агрессору" превентивный удар". Ну давай", - написал Гаспарян.

"Им просто очень хочется быстрее сдаться победителю. В плену хотя бы кормят и не бьют", - объяснил комментатор @gorodovoy1975.

"На самом деле, единственная цель существования украинской армии – это дербан бюджета Украины", - счел @SergYavorskiy.

"Единственная цель существования Украины - чтобы русские померли... со смеху", - поправил его @shvetsov_e.

"Этот тоже из "Квартал-95", что ли?", - удивился @UVPronin.

"Да там один большой "95-й квартал", - констатировал @shvetsov_e.