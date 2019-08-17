|
"Чтоб русские померли... Со смеху": Советнику Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России
17 августа 2019, 06:54 • 353 • Политика
Советнику президента Украины Владимира Зеленского ответили на заявления о "превентивном ударе" по России. В Сети сочли, что украинская армия способна исполнить только один действенней маневр: "Чтоб русские померли... Со смеху".
О том, что украинские власти в очередной раз пытаются выставить Россию агрессором, написал в своем Твиттере политолог Армен Гаспарян. Он процитировал заявление представителя команды украинского президента.
Советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин: "Согласно новым реформам, единственная цель существования украинской армии – это нанесение максимального ущерба России, и поэтому Киев должен нанести "агрессору" превентивный удар". Ну давай", - написал Гаспарян.
"Им просто очень хочется быстрее сдаться победителю. В плену хотя бы кормят и не бьют", - объяснил комментатор @gorodovoy1975.
"На самом деле, единственная цель существования украинской армии – это дербан бюджета Украины", - счел @SergYavorskiy.
"Единственная цель существования Украины - чтобы русские померли... со смеху", - поправил его @shvetsov_e.
"Этот тоже из "Квартал-95", что ли?", - удивился @UVPronin.
"Да там один большой "95-й квартал", - констатировал @shvetsov_e.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
353
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2019, 01:24
|
12 августа 2019, 21:09
|
13 августа 2019, 15:09
|
10 августа 2019, 23:39
|
12 августа 2019, 22:54
|
12 августа 2019, 21:09
|
12 августа 2019, 22:54