"Чтоб помнили, куда их не возьмут": В Рунете сравнили киевскую эмблему НАТО со звездой Сердючки

Напомним – символ НАТО был установлен в центре Киева, на Европейской площади, в пятницу 24 мая. Для этого киевские власти убрали футбольный мяч, который был установлен накануне Чемпионата Европы семь лет назад.

"Первое, что вспомнилось - знаменитая звезда на голове Сердючки", - оценила обновление журналистка Юлия Витязева. Речь идет о костюме артистки, в котором она наиболее узнаваема – к примеру, со звездой на голове она появлялась на конкурсе "Евровидение".

"Ну с НАТО фиг и ними, а вот Верку Сердючку почему не до сих пор декоммунизировали, непорядок", - сострил один из комментаторов, напомнив про борьбу на Украине с "советским прошлым".

Тем временем комментаторы нашли довольно поводов улыбнуться и без сравнения звезды НАТО со звездой Сердючки.

"Страдать от смеха. Они бы ещё флаг США повесили и стали считать себя штатом",

"Люди до сих пор живут в каком-то своём, придуманном мире, страшно. Это уже нездоровые симптомы. Украина - цэ ЕС, запад нам поможет, НАТО в конституции. Самое интересное, что вообще ничего из вышеперечисленного нет. Палата № 6",

"Главное для них знак НАТО установить в Киеве",

"Какие же они всё же жалкие... Все эти попытки подлизнуть хозяину.. Даже стыдно за них",

"Видимо, чтобы помнили, куда их никогда не возьмут", - пишут пользователи.