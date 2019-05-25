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"Чтоб помнили, куда их не возьмут": В Рунете сравнили киевскую эмблему НАТО со звездой Сердючки
25 мая 2019, 07:54 • 122 • В мире
В Рунете высмеяли свежий "креатив" властей Киева. Там установили эмблему НАТО, которую пользователи тут же сравнили со звездой местной артистки Верки Сердючки (вне сценического образа, напомним, это мужчина Андрей Данилко). "Чтоб помнили, куда их не возьмут", - резюмировали комментаторы.
Напомним – символ НАТО был установлен в центре Киева, на Европейской площади, в пятницу 24 мая. Для этого киевские власти убрали футбольный мяч, который был установлен накануне Чемпионата Европы семь лет назад.
"Первое, что вспомнилось - знаменитая звезда на голове Сердючки", - оценила обновление журналистка Юлия Витязева. Речь идет о костюме артистки, в котором она наиболее узнаваема – к примеру, со звездой на голове она появлялась на конкурсе "Евровидение".
"Ну с НАТО фиг и ними, а вот Верку Сердючку почему не до сих пор декоммунизировали, непорядок", - сострил один из комментаторов, напомнив про борьбу на Украине с "советским прошлым".
Тем временем комментаторы нашли довольно поводов улыбнуться и без сравнения звезды НАТО со звездой Сердючки.
"Страдать от смеха. Они бы ещё флаг США повесили и стали считать себя штатом",
"Люди до сих пор живут в каком-то своём, придуманном мире, страшно. Это уже нездоровые симптомы. Украина - цэ ЕС, запад нам поможет, НАТО в конституции. Самое интересное, что вообще ничего из вышеперечисленного нет. Палата № 6",
"Главное для них знак НАТО установить в Киеве",
"Какие же они всё же жалкие... Все эти попытки подлизнуть хозяину.. Даже стыдно за них",
"Видимо, чтобы помнили, куда их никогда не возьмут", - пишут пользователи.
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