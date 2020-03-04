"Чтоб ноги моей в России не было": Панин пообещал сбежать из России. Совсем

Актёр Алексей Панин сделал множество резких заявлений в адрес России, её жителей и властей, а теперь всё-таки решил покинуть ненавистную ему страну. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он признался, что хочет вырастить дочь в окружении людей с европейскими ценностями, передаёт "Газета.РУ".

По его словам, пусть она работает "хоть официанткой", "но не в этой стране".

Он подчеркнул, что уже продаёт квартиру и переезжает в город Торревьеха.

"Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было", - отметил он.

С украинским журналистом он также поделился подробностями своей извращённой личной жизни, а также отметил, что больше не поддерживает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, ему "немножко открыли глаза".

"Я не поддерживаю политику Путина", - заявил он, чем вызвал одобрение Гордона.

На вопрос о том, какими фильмами в своей карьере он гордится, Панин не смог назвать ни одной картины.

Ранее артист заявил о том, что 70% граждан России являются "закомплексованными, недалёкими, злыми и ущербными" людьми. При этом добавил, что не ставил перед собой цель сорвать хайп.

"Я приезжаю в Европу - и вижу совершенно одних людей и приезжаю в Россию - вижу совершенно других. Такое впечатление, что я возвращаюсь в сумасшедший дом. Я вижу перед собой грязь, серость", - утверждает он.