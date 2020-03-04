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"Чтоб ноги моей в России не было": Панин пообещал сбежать из России. Совсем

04 марта 2020, 16:35  •  153 • Политика
После многочисленных русофобских заявлений актёр Алексей Панин пообещал сбежать из России. По его словам, совсем - уже в ближайшее время он переедет в Испанию в "маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было".
Актёр Алексей Панин сделал множество резких заявлений в адрес России, её жителей и властей, а теперь всё-таки решил покинуть ненавистную ему страну. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону он признался, что хочет вырастить дочь в окружении людей с европейскими ценностями, передаёт "Газета.РУ".
По его словам, пусть она работает "хоть официанткой", "но не в этой стране".
Он подчеркнул, что уже продаёт квартиру и переезжает в город Торревьеха.
"Купим маленькую квартиру, и чтоб ноги моей в России не было", - отметил он.
С украинским журналистом он также поделился подробностями своей извращённой личной жизни, а также отметил, что больше не поддерживает воссоединение Крыма с Россией. По его словам, ему "немножко открыли глаза".
"Я не поддерживаю политику Путина", - заявил он, чем вызвал одобрение Гордона.
На вопрос о том, какими фильмами в своей карьере он гордится, Панин не смог назвать ни одной картины.
Ранее артист заявил о том, что 70% граждан России являются "закомплексованными, недалёкими, злыми и ущербными" людьми. При этом добавил, что не ставил перед собой цель сорвать хайп.
"Я приезжаю в Европу - и вижу совершенно одних людей и приезжаю в Россию - вижу совершенно других. Такое впечатление, что я возвращаюсь в сумасшедший дом. Я вижу перед собой грязь, серость", - утверждает он.

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