|
"Чтоб никому даже в голову не пришло": Песков объявил об укреплении западной границы
01 апреля 2022, 23:15 • 111 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о начале работы по укреплению западной границы страны. "Чтоб никому даже в голову не пришло напасть", - отметил он.
С таким заявлением официальный представитель Кремля выступил в пятницу, давая интервью телеканалу "Беларусь-1". Он отметил, что укрепление западных рубежей - это вынужденная мера, продиктованная растущей угрозой со стороны НАТО. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже дал соответствующее распоряжение министру обороны Сергею Шойгу.
- пояснил пресс-секретарь президента России.
Напомним, президент США Джо Байден ещё до начала спецоперации России на Украине распорядился направить в Европу более 3 тыс. американских военных. На начало марта общее количество военнослужащих США, несущих службу в Европе, превысило 100 тыс. человек. Параллельно НАТО работает над созданием новых боевых групп в Восточной Европе. Всё это создаёт большую угрозу для безопасности России и её союзника - Белоруссии.
Примечательно, что некогда лидеры США и Европы дали руководству Советского Союза обещание не расширять НАТО на восток. Сегодня Америка и альянс грубо нарушают эти договорённости. Более того, именно приближение НАТО к русским границам во многом и стало причиной начала спецоперации на Украине.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2022, 00:00
|
28 марта 2022, 16:35
|
28 марта 2022, 03:10
|
26 марта 2022, 22:35
|
27 марта 2022, 02:40
|
26 марта 2022, 02:10
|
30 марта 2022, 00:40