"Чтоб никому даже в голову не пришло": Песков объявил об укреплении западной границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о начале работы по укреплению западной границы страны. "Чтоб никому даже в голову не пришло напасть", - отметил он.

С таким заявлением официальный представитель Кремля выступил в пятницу, давая интервью телеканалу "Беларусь-1". Он отметил, что укрепление западных рубежей - это вынужденная мера, продиктованная растущей угрозой со стороны НАТО. Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже дал соответствующее распоряжение министру обороны Сергею Шойгу.

Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всём так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас,

- пояснил пресс-секретарь президента России.

Напомним, президент США Джо Байден ещё до начала спецоперации России на Украине распорядился направить в Европу более 3 тыс. американских военных. На начало марта общее количество военнослужащих США, несущих службу в Европе, превысило 100 тыс. человек. Параллельно НАТО работает над созданием новых боевых групп в Восточной Европе. Всё это создаёт большую угрозу для безопасности России и её союзника - Белоруссии.

Примечательно, что некогда лидеры США и Европы дали руководству Советского Союза обещание не расширять НАТО на восток. Сегодня Америка и альянс грубо нарушают эти договорённости. Более того, именно приближение НАТО к русским границам во многом и стало причиной начала спецоперации на Украине.