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"Чтоб никаких": Лавров поставил ультиматум по компромиссам с террористами в Сирии

28 февраля 2020, 20:09  •  166 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров поставил жёсткий ультиматум по компромиссам с террористами в Сирии. Он подчеркнул, что Россия выступает за то, "чтобы никаких компромиссов с террористами не было".
Министр иностранных дел России подтвердил полную приверженность Москвы договорённостям с Турцией по Идлибу. Он также сообщил о том, что сегодня между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор.
В то же время глава российского МИД поставил жёсткий ультиматум по компромиссам с боевиками и подчеркнул, что наша страна выступает за то, "чтобы никаких компромиссов с террористами не было".
"Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны", - обратил внимание Лавров.
Кроме того, он отметил, что Москва "выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности".
Что касается обострения ситуации в Идлибе, где под огонь сирийской армии, открытый по боевикам, попали и турецкие военные, то тут дипломат обратил внимание на тот факт, что между нашими военными и турками существует ежедневный обмен информацией "на земле". Эти же данные поступают и Дамаску.
Ранее, напомним, Минобороны России сообщило о том, что турецкие военные, попавшие под обстрел, находились среди боевиков. Да ещё и в той зоне, где, по информации, полученной от Анкары, никаких турецких подразделений не должно было быть.

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