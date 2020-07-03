"Чтоб элиты не борзели": Путин создал реальный предохранитель - эксперт

В разговоре с Царьградом доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал заявление одного из коллег, в котором тот предрёк досрочные выборы в Госдуму, а затем и досрочные выборы президента.

"Чисто теоретически – да. Чисто с практической точки зрения пропихивать эту идею не то что неправильно, но и аморально, скажем так. И это противоречит всему тому, что по крайней мере анонсировал Путин в начале этого года. Давайте начнём с парламентских выборов. У нас очередные парламентские выборы пройдут через год, то есть в сентябре 2021 года, в Единый день голосования. Это будут непростые парламентские выборы, это будут парламентские выборы в совершенно новую Государственную думу, которая будет иметь гораздо больше полномочий. Я даже не исключаю, что те полномочия, которые сейчас ей даны в рамках новой Конституции, они будут расширены через специальные акты. Соответственно, там должен быть совершенно другой качественный состав. Никаких Мироновых и тому подобное быть не должно", - подчеркнул Мирзаян.

По его мнению, в новой Госдуме должны быть люди, которые будут принимать решения, которые будут уметь это делать и которые будут отвечать за законотворческую деятельность.

"Также мы надеемся, по крайней мере хотелось бы надеяться, исходя из слов Путина, что эта Госдума будет более репрезентативной. Значит, мы должны дать шанс партиям, нормальным партиям, новым партиям, в том числе и тем, которые сейчас состоят из оппозиционных людей и которые вдруг, если они решат участвовать наконец-то в выборах в Госдуму, смогут перевести свой протест из уличного в легальное, конструктивное русло, то мы должны дать им время нормально провести избирательную кампанию, консолидироваться, собрать голоса, выставить программу, в том числе и не только оппозиционным, но и другим партиям, правым партиям, либеральным партиям. А если мы сейчас будем проводить досрочные выборы в Госдуму, никто это сделать не успеет. У нас не будет ни нормальной избирательной кампании, ни новых партий, будут те же самые лица, которые, ещё раз говорю, недостойны сидеть в новой Государственной думе. Поэтому проводить досрочные выборы - это значит обмануть гражданское общество. Этого делать нельзя", - подчеркнул эксперт.

Что касается президентских выборов, то, считает Мирзаян, за четыре года Путин должен сделать титаническую работу: переформатировать политическое пространство, выбрать преемника, интронизировать преемника, ввести его в курс.

"Он должен как-то, скажем так, укрепить гражданское общество в стране. Извините, но даже четырёх лет на это маловато. А те, кто предлагает провести досрочные президентские выборы, это люди-вредители. Я не знаю, кто у Норкина это говорил, это абсолютно вредительская позиция, которая играет абсолютно против власти. Потому что если человек топит за то, чтобы провести выборы сейчас, значит, он топит за действительно очередной срок Владимира Путина. Тогда как Путин вводил эту поправку об обнулении не для того, чтобы остаться у власти, а для того, чтобы создать некий предохранитель, как сам сказал президент, чтобы элиты не борзели через два года и не рыскали в поисках преемника", - подчеркнул собеседник Царьграда.