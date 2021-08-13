"Что значит уехали?!": "Замшелую методичку" Познера рассекретила одесситка

Журналистка Юлия Витязева, вынужденная во время государственного переворота на Украине покинуть родную Одессу, рассекретила "замшелую методичку" тележурналиста Владимира Познера. "Что значит уехали?!" - спросила она.

Ранее Познер заявил о том, что никакого Русского мира не существует. По его словам, русские, живущие в бывших советских республиках, - "не свои", потому что они "уехали".

Витязева отметила, что в 1991 году она никуда не уезжала.

"Это мою Одессу "уехали", причём без моего на то согласия", - написала она в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что также без её согласия её записали в граждане Украины.

"Так что дядя может сколько угодно трясти своими замшелыми методичками, но успех они будут иметь только у недоразвитых, для которых история - москальская лженаука", - ответила Витязева на скандальное заявление Познера.

Также Познеру ответил глава ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, тележурналист после таких слов - просто "подлец и негодяй".

"И это наш журналист?!" - негодует Жириновский.

По словам политика, Познер вообще не понимает, о чём говорит. Он отметил, что речь идёт не о тех, кто уехал, а о жителях бывших советских республик, "где русские люди жили веками как часть России".