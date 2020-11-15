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"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"

15 ноября 2020, 05:10  •  225 • Политика
Русские "успокоили" Госдеп США, который испугался российских подводных аппаратов "Посейдон". "Что значит "сможет?! Он на это и рассчитан!" - уверяют пользователи Рунета.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил о том, что в Госдепе опасаются российского "Посейдона" - а вдруг он может вызвать "радиоактивные цунами"? Он также отметил, что США пугают заявления России о том, что она способна ответить полномасштабным применением ядерного оружия на приближающуюся баллистическую ракету.
Форд добавил, что Вашингтон крайне опасается того, что Россия сможет оснастить "Посейдоны" многомегатонными ядерными боеголовками и в военное время запускать через океан, чтобы радиоактивными цунами затапливать прибрежные города США.
Пользователи русского сегмента Сети решили подогреть переживания американских властей.
"Что значит "сможет"? Он на это и рассчитан. Бах! - и смыло Калифорнию. А ты не нападай на Россию!" - предупреждает Константин Имярек.
"Поняли, что не спасутся за своей лужей", - отмечает Светлана Васильчева.
"Госдеп много проявляет обеспокоенности и чрезмерно тревожится, много проявляет разочарования и сожаления. Слишком много негодования для одной конторы. Они когда-либо радуются?" - интересуется Оксана Щекарева.
"Значит, если они будут применять "ядерное вооружение" - это нормально, а адекватный ответ с нашей стороны у них вызывает "тревогу". Нормальные такие "вояки", - пишет Константин Иванов.

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