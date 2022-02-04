"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США

Русские уже начали придумывать анекдоты в ответ на угрозы США, где каждый день обещают вторжение на Украину. "Что значит не хочу?" - шутят в России.

Американские СМИ продолжают раскручивать фейк о якобы готовящемся русском вторжении на Украину. Эти слухи уже вызвали отток иностранных инвесторов с Украины и спровоцировали панику в украинских городах.

В России же, где уже устали говорить о том, что никто ни на кого нападать не собирается, стали появляться шутки о вторжении, которое всё никак не состоится. Русские интернет-пользователи решили обыграть знаменитый мем "Наташ, мы всё уронили" и переложили его на украинскую тематику.

В итоге всё те же коты предупреждают Наташу о том, что русские танки уже готовы к марш-броску, что на Украине всё уронили и что пора вторгаться, поскольку "Украина сама себя не захватит".

Что значит не хочу? Не выдумывай, все хотят!

- Настаивают пушистые "разжигатели".

Скриншот:Telegram/Нацмем

Отметим, что ни одно из американских изданий до сих пор не привело ни одного доказательства того, что Россия действительно стянула войска к границе с Украиной. Все они ссылаются или на анонимные источники, или на сомнительные ролики в соцсетях. Украинские власти ранее уже просили партнёров перестать нагнетать обстановку, поскольку это подрывает украинскую экономику, но просьбы Киева услышаны не были.