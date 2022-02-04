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"Что значит не хочу?" Русские придумывают анекдоты в ответ на угрозы США
04 февраля 2022, 00:55 • 48 • Политика
Русские уже начали придумывать анекдоты в ответ на угрозы США, где каждый день обещают вторжение на Украину. "Что значит не хочу?" - шутят в России.
Американские СМИ продолжают раскручивать фейк о якобы готовящемся русском вторжении на Украину. Эти слухи уже вызвали отток иностранных инвесторов с Украины и спровоцировали панику в украинских городах.
В России же, где уже устали говорить о том, что никто ни на кого нападать не собирается, стали появляться шутки о вторжении, которое всё никак не состоится. Русские интернет-пользователи решили обыграть знаменитый мем "Наташ, мы всё уронили" и переложили его на украинскую тематику.
В итоге всё те же коты предупреждают Наташу о том, что русские танки уже готовы к марш-броску, что на Украине всё уронили и что пора вторгаться, поскольку "Украина сама себя не захватит".
- Настаивают пушистые "разжигатели".
Скриншот:Telegram/Нацмем
Отметим, что ни одно из американских изданий до сих пор не привело ни одного доказательства того, что Россия действительно стянула войска к границе с Украиной. Все они ссылаются или на анонимные источники, или на сомнительные ролики в соцсетях. Украинские власти ранее уже просили партнёров перестать нагнетать обстановку, поскольку это подрывает украинскую экономику, но просьбы Киева услышаны не были.
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