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"Что же там делали американцы?": Казахстан закашливается от "неизвестных" пневмоний
16 июля 2020, 19:00 • 109 • В мире
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в Казахстане находится военно-биологическая база армии США, в которой можно было работать с любыми вирусами, даже опасными. Однако что же делали американские вирусологи, если сейчас страна "закашливается" от многочисленных случаев пневмоний неуточнённой этиологии?
ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. Как ранее сообщили в Минздраве республики, резкий рост заболеваний пневмонией неуточнённой этиологии произошёл в первом полугодии.
При этом, подчёркивали в ведомстве, у значительной части пациентов был отрицательный анализ на коронавирус.
По мнению депутата ГД Геннадия Онищенко, разобраться в причинах может секвенирование - установление последовательности генетического кода.
"Есть возможность сделать полногеномный сиквенс и чётко установить, чем казахский вирус отличается от всех остальных. Но не думаю, что в этом дело", - пояснил он.
По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, причиной также могут быть проблемы "первички" местного здравоохранения, а также несвоевременные решения властей.
Онищенко в беседе с РИА ФАН напомнил, что в Алма-Ате есть профинансированная США лаборатория, и там можно было бы проводить различного рода исследования.
"Эту ситуацию надо использовать, чтобы ещё раз вернуться к вопросу: а чем же они, военные вирусологи США, там занимались? Это база с высочайшим уровнем биологической защиты. Там работать можно с любыми вирусами, даже самыми опасными", - резюмировал Геннадий Онищенко.
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