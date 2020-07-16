Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная / В мире

"Что же там делали американцы?": Казахстан закашливается от "неизвестных" пневмоний

16 июля 2020, 19:00  •  109 • В мире
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил, что в Казахстане находится военно-биологическая база армии США, в которой можно было работать с любыми вирусами, даже опасными. Однако что же делали американские вирусологи, если сейчас страна "закашливается" от многочисленных случаев пневмоний неуточнённой этиологии?
ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. Как ранее сообщили в Минздраве республики, резкий рост заболеваний пневмонией неуточнённой этиологии произошёл в первом полугодии.
При этом, подчёркивали в ведомстве, у значительной части пациентов был отрицательный анализ на коронавирус.
По мнению депутата ГД Геннадия Онищенко, разобраться в причинах может секвенирование - установление последовательности генетического кода.
"Есть возможность сделать полногеномный сиквенс и чётко установить, чем казахский вирус отличается от всех остальных. Но не думаю, что в этом дело", - пояснил он.
По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, причиной также могут быть проблемы "первички" местного здравоохранения, а также несвоевременные решения властей.
Онищенко в беседе с РИА ФАН напомнил, что в Алма-Ате есть профинансированная США лаборатория, и там можно было бы проводить различного рода исследования.
"Эту ситуацию надо использовать, чтобы ещё раз вернуться к вопросу: а чем же они, военные вирусологи США, там занимались? Это база с высочайшим уровнем биологической защиты. Там работать можно с любыми вирусами, даже самыми опасными", - резюмировал Геннадий Онищенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 03:00
Миллионера распилили на части бензопилой: Полиция увидела почерк профессионального киллера
16 июля 2020, 13:00
Сирийский командир одной фразой образумил американский патруль: "Вернутся - отдам приказ уничтожить"
16 июля 2020, 03:00
"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой
16 июля 2020, 07:00
"Большая ошибка русских и талибов" развяжет руки США - отставной генерал
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех удивил
16 июля 2020, 03:00
"Натасканный натовский ястреб": Что получают прибалтийские министры за "тявканье" на Россию?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
14 июля 2020, 10:14
"Все решится в первые сутки": Польше ответили на предложение "военного сдерживания" РФ
13 июля 2020, 01:00
"Даже не смешно": Политолог показал, как организовали митинг в Хабаровске
11 июля 2020, 17:00
Десять человек погибли, пытаясь спасти ребёнка на "пляже смерти"
11 июля 2020, 02:00
Замурованная комната 102 года хранила тайну особняка
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.