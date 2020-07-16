"Что же там делали американцы?": Казахстан закашливается от "неизвестных" пневмоний

ВОЗ направит в Казахстан экспертов для изучения причин роста числа заболевших пневмонией. Как ранее сообщили в Минздраве республики, резкий рост заболеваний пневмонией неуточнённой этиологии произошёл в первом полугодии.

При этом, подчёркивали в ведомстве, у значительной части пациентов был отрицательный анализ на коронавирус.

По мнению депутата ГД Геннадия Онищенко, разобраться в причинах может секвенирование - установление последовательности генетического кода.

"Есть возможность сделать полногеномный сиквенс и чётко установить, чем казахский вирус отличается от всех остальных. Но не думаю, что в этом дело", - пояснил он.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, причиной также могут быть проблемы "первички" местного здравоохранения, а также несвоевременные решения властей.

Онищенко в беседе с РИА ФАН напомнил, что в Алма-Ате есть профинансированная США лаборатория, и там можно было бы проводить различного рода исследования.

"Эту ситуацию надо использовать, чтобы ещё раз вернуться к вопросу: а чем же они, военные вирусологи США, там занимались? Это база с высочайшим уровнем биологической защиты. Там работать можно с любыми вирусами, даже самыми опасными", - резюмировал Геннадий Онищенко.