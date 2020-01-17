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"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства

17 января 2020, 06:54  •  190 • В мире
Новости из России озадачили американское внешнеполитическое ведомство. В Госдепартаменте пытаются разгадать причины, по которым отправлено в отставку все российское правительство вместе с премьер-министром. "Что же стоит за этим?" - удивлены в ведомстве.
По словам главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сформулировать свою позицию по этому вопросу в ведомстве пока не могут.
"Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева", - пояснила Ортэгус.
Также в своём заявлении глава пресс-службы Госдепартамента напомнила о словах Дональда Трампа, говорившего о том, что с Россией необходимо наладить отношения.
Напомним, 15 января после оглашения Путиным послания к Федеральному Собранию прежний состав правительства был отправлен в отставку. При этом глава государства отметил, что у правительства в минувшем году "не всё получилось". Также он пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.

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