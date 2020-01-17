"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства

По словам главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, сформулировать свою позицию по этому вопросу в ведомстве пока не могут.

"Мы знаем об этих сообщениях СМИ, мы сами только начали следить за этим и сейчас пытаемся понять, что стоит за этими новостями, что значит объявление об отставке Медведева", - пояснила Ортэгус.

Также в своём заявлении глава пресс-службы Госдепартамента напомнила о словах Дональда Трампа, говорившего о том, что с Россией необходимо наладить отношения.

Напомним, 15 января после оглашения Путиным послания к Федеральному Собранию прежний состав правительства был отправлен в отставку. При этом глава государства отметил, что у правительства в минувшем году "не всё получилось". Также он пообещал в ближайшее время встретиться с каждым членом кабмина.