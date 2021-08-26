"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников

Сбежавший на Украину актёр Анатолий Пашинин теперь просит денег у русских зрителей. "Что же случилось, Толя?" - иронично спрашивает блогер Сергей Колясников.

Актёр Анатолий Пашинин, который несколько лет назад сбежал на Украину, заявил, что жестоко разочаровался в этой стране. Он признался, что так и не смог обрести родину, и попросил у русских зрителей денег на проживание.

Я прикладывал все старания, чтобы обрести в Украине родину как убежище. Невзирая на своё происхождение, родину я не обрёл. Пусть зрители голосуют рублём,

- отметил артист, выложив реквизиты своего банковского счёта.

Колясников напомнил, как некогда Пашинин кричал "Слава Украине" на майдане и говорил о рождении "свободных людей". Кроме того, блогер привёл фрагмент интервью, в котором актёр, который служил в рядах ВСУ, рассказывает, как здорово, когда противотанковая управляемая ракета попадает в грузовик "Урал" с "сепарами". И что он не станет приводить "языка", а будет на месте убивать пленных дончан и луганчан.

Что же случилось, Толя? Где благородная бандеровская ярость? Где выбритый чуб? Что пошло не так?

- пишет блогер.

Скриншот: Telegram / Сергей "Zergulio" Колясников