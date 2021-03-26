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"Что же будет в 2022 году?": Политэксперт увидел в блокировке Суэцкого канала опасную тенденцию
26 марта 2021, 16:10 • 176 • Политика
Из-за блокировки Суэцкого канала задерживаются танкеры с нефтью на $400 млн. В этом заметили пугающую тенденцию. "Что же будет в 2022 году?" – комментирует политэксперт Марат Баширов.
Севший на мель в Суэцком канале ль контейнеровоз заблокировал проход танкерам с нефтью на сумму около 400 миллионов долларов США. Учитывая, что в прошлом году пандемия остановила экономику мира также в марте, в происшествии увидели пугающую тенденцию.
Официально, о коронавирусной инфекции COVID-19 стало известно ещё в декабре 2019 года. Однако по-настоящему болезнь ударила по мировой экономике примерно в марте 2020, когда начали экстренно закрываться многие предприятия и бизнесы.
Март 2021 также не принёс экономке ничего хорошего. Огромный контейнеровоз сел на мель в самом неудачном месте Суэцкого канала, надёжно перекрыв движение по одной из важнейших водных артерий мира.
- комментирует политический аналитик Марат Баширов.
Напомним, что по одной из версий, короновирус передался от летучих мышей к людям из-за того, что в Китае приготовили суп из одного из больных животных. Инцидент в Суэцком канале также имеет оттенок абсурда, так как перед происшествием капитан севшего на мель контейнеровоза провёл странные манёвры, в результате которых курс корабля на карте подозрительно напоминает мужские гениталии.
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