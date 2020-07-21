"Что ж вы раньше-то не сказали": Германия "проговорилась" о цели пребывания НАТО в Прибалтике

На русскоязычном сайте холдинга Deutsche Welle (DW) появилась заметка о заявлении глав министерств иностранных дел балтийских стран. Сказано, что они выступили против вывода американских войск из Европы.

"Это даст больший эффект для устрашения России", - подчёркивается в статье.

Конкретизируется, что это было совместным заявлением Эстонии, Литвы и Латвии, сделанным после встречи в Таллине с главой МИД Германии Хайко Маасом. Литовский министр признался, что его стране "определённо не хватает некоторых навыков", а потому необходима помощь союзников.

Германия "проговорилась" о цели пребывания НАТО в Прибалтике после того, как Дональд Трамп обвинил Берлин в скупости расходов на оборону. Американский президент заявил о намерении вернуть на родину часть своих солдат, которые сейчас дислоцируются в ФРГ. Ещё часть военных будет переведена в Польшу и другие европейские страны.

"Всё-таки не для "сдерживания", а для "устрашения" нужна НАТО в Прибалтике. Что ж вы раньше-то не сказали..." - пошутили авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".

Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken