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"Что ж вы раньше-то не сказали": Германия "проговорилась" о цели пребывания НАТО в Прибалтике
21 июля 2020, 12:00 • 194 • Политика
Германия "проговорилась" о цели пребывания НАТО в Прибалтике. Известное издание озвучило истинную цель, и, как и следовало ожидать, она связана с Россией. "Что ж вы раньше-то не сказали", - уже шутят русские.
На русскоязычном сайте холдинга Deutsche Welle (DW) появилась заметка о заявлении глав министерств иностранных дел балтийских стран. Сказано, что они выступили против вывода американских войск из Европы.
"Это даст больший эффект для устрашения России", - подчёркивается в статье.
Конкретизируется, что это было совместным заявлением Эстонии, Литвы и Латвии, сделанным после встречи в Таллине с главой МИД Германии Хайко Маасом. Литовский министр признался, что его стране "определённо не хватает некоторых навыков", а потому необходима помощь союзников.
Германия "проговорилась" о цели пребывания НАТО в Прибалтике после того, как Дональд Трамп обвинил Берлин в скупости расходов на оборону. Американский президент заявил о намерении вернуть на родину часть своих солдат, которые сейчас дислоцируются в ФРГ. Ещё часть военных будет переведена в Польшу и другие европейские страны.
"Всё-таки не для "сдерживания", а для "устрашения" нужна НАТО в Прибалтике. Что ж вы раньше-то не сказали..." - пошутили авторы Telegram-канала "Выпускайте Кракена!".
Скриншот: Telegram/@rlz_the_kraken
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