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"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана

06 марта 2020, 06:35  •  57 • В мире
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин оценил итоги переговоров президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Эрдогана. По его словам, стороны решили сохранить статус-кво по вопросу сирийской трассы М-5, так что, вероятно, у националистов к Эрдогану возникнет вопрос: "Что ж ты, фраер, сдал назад".
В своём Telegram-канале Рожин отметил, что одной из договорённостей двух президентов стало совместное патрулирование РФ и Турции вблизи трассы М-4. Однако судьба трассы М-5 в Идлибе не раскрывается. Из заявления президентов лишь следует, что будет сохранён "статус-кво".
При этом не уточняется, за какой период будет этот статус-кво.
"На сентябрь 20180-го, на декабрь 2019-го или на март 2020-го. Эрдоган требовал вернуться к соглашениям сентября 2018 года, грозя выгнать Асада с тех территорий, которые забрал Асад. Но про уход Асада в заявлениях ничего нет", - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что ничего не говорится и об уходе на линию декабря 2019 года, значит, новый статус-кво - март 2020-го. То есть отвоеванные сирийцами территории останутся при них.
"А эта линия, прямо скажем, очень сильно отличается от той линии, на которую Эрдоган требовал отвести войска Асада, которые стоят в 15 км от столицы провинции. И внутри Турции у националистов к Эрдогану наверняка возникнут вопросы в стиле "что ж ты, фраер, сдал назад", - добавил Рожин.
Переговоры двух президентов прошли в Москве 5 марта. Глава МИД России Сергей Лавров перечислил главные договорённости по итогам встречи.

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