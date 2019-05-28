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"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменить статус Керченского пролива

28 мая 2019, 17:09  •  79 • Политика
Глава Крыма считает инициативу украинского МИД провокацией. По словам Аксёнова, обсуждать изменение статуса нет смысла, так как это исключительно российские территориальные воды.
Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление представителя украинского МИД Елены Зеркаль о том, что Киев планирует добиться смены статуса Керченского пролива.
По словам Аксёнова, пролив является исключительно российскими территориальными водами. "Что здесь обсуждать, какой там статус может быть?" - цитирует Аксёнова ИА REGNUM.
Глава полуострова добавил, что какие-либо изменения возможны, только если президент РФ Владимир Путин примет решения, связанные с пропуском международных судов, но "это другая ситуация".
Ранее известная своими русофобскими высказываниями Зеркаль заявила, что, дескать, придание международного статуса Керченскому проливу прекратит "спекуляции" России по поводу этих вод

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