"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменить статус Керченского пролива

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявление представителя украинского МИД Елены Зеркаль о том, что Киев планирует добиться смены статуса Керченского пролива.

По словам Аксёнова, пролив является исключительно российскими территориальными водами. "Что здесь обсуждать, какой там статус может быть?" - цитирует Аксёнова ИА REGNUM.

Глава полуострова добавил, что какие-либо изменения возможны, только если президент РФ Владимир Путин примет решения, связанные с пропуском международных судов, но "это другая ситуация".

Ранее известная своими русофобскими высказываниями Зеркаль заявила, что, дескать, придание международного статуса Керченскому проливу прекратит "спекуляции" России по поводу этих вод