"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

В Восточном Средиземноморье наблюдается повышенная активность российского военно-морского флота. Это вызывает тревогу у Турции, а также у командования английских военных баз на Кипре, пишет греческое информационное агентство Pentapostagma.

Сообщается, что сейчас в Средиземном море находится девять боевых единиц ВМС России. Среди них четыре боевых корабля и три подводные лодки. Их активность в регионе намекает на скорое начало широкомасштабных военных действий, сообщает СМИ.

"Судя по радиомолчанию, военные корабли ВМФ России готовятся к операциям в восточной части Средиземного моря, что вызывает особую тревогу у турок - что мог задумать Путин?" - задаётся вопросом Pentapostagma.

Издание предполагает, что это как-то связано с недавней гибелью российского бригадного генерала. Также СМИ не исключает, что у России есть собственные планы на Средиземноморье.