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"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
27 августа 2020, 03:35 • 7 • Политика
Действия российского ВМФ возле Сирии вызвали тревогу у турок и на английских базах на Кипре, сообщают греческие СМИ. "Что мог задумать Путин?" - задаётся вопросом Pentapostagma.
В Восточном Средиземноморье наблюдается повышенная активность российского военно-морского флота. Это вызывает тревогу у Турции, а также у командования английских военных баз на Кипре, пишет греческое информационное агентство Pentapostagma.
Сообщается, что сейчас в Средиземном море находится девять боевых единиц ВМС России. Среди них четыре боевых корабля и три подводные лодки. Их активность в регионе намекает на скорое начало широкомасштабных военных действий, сообщает СМИ.
Издание предполагает, что это как-то связано с недавней гибелью российского бригадного генерала. Также СМИ не исключает, что у России есть собственные планы на Средиземноморье.
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