Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Главная / Политика

"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан

27 августа 2020, 03:35  •  7 • Политика
Действия российского ВМФ возле Сирии вызвали тревогу у турок и на английских базах на Кипре, сообщают греческие СМИ. "Что мог задумать Путин?" - задаётся вопросом Pentapostagma.
В Восточном Средиземноморье наблюдается повышенная активность российского военно-морского флота. Это вызывает тревогу у Турции, а также у командования английских военных баз на Кипре, пишет греческое информационное агентство Pentapostagma.
Сообщается, что сейчас в Средиземном море находится девять боевых единиц ВМС России. Среди них четыре боевых корабля и три подводные лодки. Их активность в регионе намекает на скорое начало широкомасштабных военных действий, сообщает СМИ.
"Судя по радиомолчанию, военные корабли ВМФ России готовятся к операциям в восточной части Средиземного моря, что вызывает особую тревогу у турок - что мог задумать Путин?" - задаётся вопросом Pentapostagma.
Издание предполагает, что это как-то связано с недавней гибелью российского бригадного генерала. Также СМИ не исключает, что у России есть собственные планы на Средиземноморье.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
26 августа 2020, 22:05
Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить границы
26 августа 2020, 23:55
Как одна фамилия заменила Шенген: Польша впустила десятки белорусов без документов
26 августа 2020, 23:55
"Поехала крыша": Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Бабченко
26 августа 2020, 23:55
"Я бы не стал принимать эту вакцину": США отказались от "Спутника V"
26 августа 2020, 23:55
Разнос от Путина помог: Башкирскую содовую компанию проверят от и до - Генпрокуратура
26 августа 2020, 23:55
"Найду слова": Тихановская заявила о готовности к диалогу с Путиным
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2020, 23:55
Как одна фамилия заменила Шенген: Польша впустила десятки белорусов без документов
26 августа 2020, 23:55
"Поехала крыша": Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "...
27 августа 2020, 01:45
НАТО вскрыло всю защиту? Минобороны Белоруссии обвинили в грандиозном промахе
27 августа 2020, 00:45
Против разработчиков вакцины от коронавируса: США ввели санкции в отношении российски...
26 августа 2020, 23:55
Разнос от Путина помог: Башкирскую содовую компанию проверят от и до - Генпрокуратура
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
22 августа 2020, 08:00
Соратница Тихановской не выдержала испытания "как у Лукашенко" и улизнула с митинга
25 августа 2020, 06:40
Врач объяснил просчёт диагноза из "Шарите": "Не соответствует тому, что хотят увидеть немцы"
20 августа 2020, 14:45
Главный военный разведчик Кирилл Буданов взялся за дело – садист, собственноручно пытавший до смерти десятки ополченцев, теперь похищает россиян
25 августа 2020, 13:05
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 17:40
Биотуалет - опасное место для секса. Проверенно парой из Хмельницка
22 августа 2020, 19:55
Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.