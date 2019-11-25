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"Что забыли здесь военные США?": Клинцевич ответил на заявление о "кошмарящем" Европу Крыме

25 ноября 2019, 14:39  •  221 • Политика
Начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак призвал мир "сплотиться вокруг Украины, чтобы вернуть Крым". Только международная солидарность поможет избавить "всю Европу" от "российской военной базы", призванной "кошмарить" как европейцев, так и страны Северной Африки. "Вопросом о том, что забыли здесь военные США, он не задаётся", - прокомментировал это заявление, прозвучавшее из Киева, сенатор Франц Клинцевич.
Об этом член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности написал на своей странице в Facebook. При этом Клинцевич напомнил, что Россия из-за своего географического расположения не может игнорировать геополитические вопросы.
"Россия – не Сан-Марино и в силу географического положения, истории не может не решать геополитические задачи. Странно, что это удивляет начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака, должность которого предполагает понимание таких простых вещей", - цитирует слова сенатора Nation News.
По его мнению, именно военные США "реально кошмарят" Европу, о чем генерал ВСУ даже не вспоминает. Кроме того, добавил Клинцевич, Хомчаку стоит вспомнить, что Крым – это территория России.
Свои заявления Хомчак делал в ходе заседания Военного комитета ЕС в Брюсселе. Разгорячился до такой степени, что стал формулировать цели и задачи российского руководства так, будто стоял во время их формулирования чуть ли не за плечом у президента России Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу.
"Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха (русских)", - чеканил свою творческую речь военный.
Надо сказать, там же, в Брюсселе, Хомчак "продавал" фейк о работе мародёров на украинских кораблях, возвращённых Украине. При этом даже не вспомнил, что все эти заявления давно уже были разоблачены.
Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Крыма в ходе всенародного референдума абсолютным большинством решили восстановить историческую справедливость.

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