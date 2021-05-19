"Что за жесть?": США отправили в Донбасс новых захватчиков. Скабеева задала вопрос

США отправили в Донбасс новых захватчиков. И, увидев форму этих ребят, вы будете, мягко говоря, удивлены. Своё удивление коротким вопросом уже высказала тележурналистка Ольга Скабеева: "Что за жесть?"

Тележурналистка Ольга Скабеева в личном телеграм-канале опубликовала ролик с коротким описанием: Let’s make Donbas queer (сделаем Донбасс гомосексуальным). И задала резонный вопрос: "Что за жесть?"

К сожалению, представленная в ролике "жесть" не шутка - скорее провокация. Представители сообщества "КиевПрайд" настаивают, что Донбассу нужна помощь:

"КиевПрайд" врывается на восток Украины. В мае стартовал проект "КиевПрайд: идём на восток, - говорится в сообщении представителей сообщества, где целью похода на восток заявляют попытку сделать Донбасс гомосексуальным. - Реализация проекта стала возможной благодаря искренней поддержке американского народа, а также Агентству США по международному развитию".

Иными словами, выходит, что США выбрали ещё один инструмент для давления на Донбасс. Неужели в Штатах верят, что дяденьки в платьях смогут сломить героев ДНР и ЛНР?