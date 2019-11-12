"Что за позор!": В Китае не выдержали нелепости оправданий Горбачёва об СССР

В интервью немецкому СМИ Михаил Горбачёв признал, что совершил ряд ошибок, но при этом заявил, что не виноват в развале СССР. Всю ответственность, по его словам, несут совершенно другие люди.

Горбачёв отметил, что не сожалеет об устроенных им в стране реформах, однако сознался, что совершил несколько ошибок на пути развития страны. Тем не менее в главном своём "преступлении" он сознаваться не стал, возложив вину за распад великой державы на других.

"За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР", - сказал Горбачёв немецкому изданию "Шпигель".

Он добавил, что когда начинал "Перестройку", то знал о возможных рисках, но считал их необходимыми для "новой эпохи". По этой причине, несмотря на всё произошедшее, Горбачёв подчеркнул, что не сожалеет о перестройке.

Оправдания Горбачёва прокомментировали читатели китайского издания "Хуаньцю шибао". Большинство возмущено нелепыми отговорками экс-президента СССР.