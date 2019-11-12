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"Что за позор!": В Китае не выдержали нелепости оправданий Горбачёва об СССР
12 ноября 2019, 11:09 • 152 • Политика
Михаил Горбачёв заявил немецкому СМИ, что это не он развалил СССР. В уничтожении Советского Союза он обвинил организаторов путча 1991 года. "Называет развал Советского Союза ошибкой каких-то других людей. Что за позор", - комментируют китайские пользователи Сети.
В интервью немецкому СМИ Михаил Горбачёв признал, что совершил ряд ошибок, но при этом заявил, что не виноват в развале СССР. Всю ответственность, по его словам, несут совершенно другие люди.
Горбачёв отметил, что не сожалеет об устроенных им в стране реформах, однако сознался, что совершил несколько ошибок на пути развития страны. Тем не менее в главном своём "преступлении" он сознаваться не стал, возложив вину за распад великой державы на других.
Он добавил, что когда начинал "Перестройку", то знал о возможных рисках, но считал их необходимыми для "новой эпохи". По этой причине, несмотря на всё произошедшее, Горбачёв подчеркнул, что не сожалеет о перестройке.
Оправдания Горбачёва прокомментировали читатели китайского издания "Хуаньцю шибао". Большинство возмущено нелепыми отговорками экс-президента СССР.
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