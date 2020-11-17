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"Что за нахальство!": Поляки напряглись из-за появления базы "русских бандитов" в Судане
17 ноября 2020, 10:20 • 146 • Политика
Поляки напряглись из-за появления базы "русских бандитов" в Судане. Для Польши, которая зовёт американцев для защиты от "российской агрессии", укрепление позиций ВМФ РФ в Африке стало тревожным звонком.
Читатели польского издания Gazeta Wyborcza негативно отреагировали на новость о появлении в Судане материально-технического пункта для кораблей ВМФ России. Речь идёт о некоей базе, где могут располагаться до четырёх кораблей (в том числе с ядерной установкой) и до 300 военнослужащих. Она позволит России контролировать Суэцкий канал, через который проходят основные торговые маршруты из Европы на Ближний Восток и в Азию, пишет ИноСМИ.
Интернет-пользователь Ogor возмутился присутствием русских в Суэцком канале.
Пользователь J.Wronski в свою очередь поставил "русских бандитов" в один ряд с сомалийскими пиратами.
Woody51 опасается, что стремительное расширение сферы влияния России и Китая, а также наметившийся тренд на выход стран из Евросоюза могут быть предвестниками третьей мировой войны. По крайней мере перед Второй мировой наблюдались похожие процессы, уверен пользователь.
Единственный комментарий, который не пропитан страхом перед русскими, оставил некий Jozef_K. Он увидел в российских военных не очередную угрозу, а некую силу, которая принесёт в однополярный мир баланс.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству заключить соглашение с Суданом по созданию материально-технического пункта для кораблей ВМФ России. Подписывать соглашение будет министр обороны Сергей Шойгу.
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