"Что за хмырь сливает... дезинформацию?" Разоблачение скандальной статьи NYT о ГРУ опубликовал журналист

"Что случилось с уважаемой газетой New York times? За последний месяц выдали сразу две лажи", — недоумевает журналист.

Сергей рассказывает , что сначала журналисты NYT написали о том, что фамилия пойманного в Берлине за убийство Хангошвили киллера — Соколов. Хотя, со слов Канева, на самом деле это "питерский мент Степанов".

"По фото хорошо видно, что это совершенно разные люди. И Степанов отбывает срок в Борской колонии (мы через вертухаев проверили)", — рассказывает Канев.

Относительно свежего материала, напугавшего западную общественность, о спецподразделении ГРУ, якобы виновном во всех бедах Европы, Сергей делится информацией, которую не составит труда найти в интернете и перепроверить. Конечно, если журналисты New York Times не задавались целью дезинформировать мировую общественность.

"Дорогие коллеги, — обращается Канев к журналистам NYT, — докладываю: 29155 - это известная воинская часть ГРУ, сидят в Москве на Парковой улице. Раньше называлась 161-й Центр подготовки специалистов военной разведки".

Мало того, что адрес воинской части можно без труда найти в Сети, любой пользователь интернета может узнать даже имя командующего.

"Сейчас шпионами командует родившийся в Ашхабаде выпускник Военно-дипломатической академии генерал Андрей Аверьянов. Если хорошенько покопаться в интернете, то можно обнаружить его домашний адрес, дачу под Истрой, номер автомобиля. Есть даже номер мобильника, могли бы позвонить", — Канев рассекречивает имя командующего.

В конце публикации Сергей задает очень правильный вопрос, который наверняка интересует большинство небезразличных:

"Никак не пойму, что за хмырь сливает американским журналистам дезинформацию и почему ее не перепроверяют?"