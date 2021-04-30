"Что за бред?!": "Полёт фантазии" Зеленского доходчиво объяснил политолог

Политолог Дмитрий Родионов доходчиво объяснил "полёт фантазии" президента Украины Владимира Зеленского в вопросе возможной встречи с русским лидером Владимиром Путиным. "Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?", - не выдержал эксперт.

В эфире "Пятого канала" политолог напомнил о том, что Зеленский уже предлагал Путину встретиться и в Донбассе, и в Ватикане.

"Давайте рассмотри Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?", - иронично отметил он.

При этом Родионов объяснил, что такое поведение Зеленского говорит о том, что украинский президент не оставляет попытки создать для своей аудитории картину, в которой он всеми способами якобы добивается диалога с Владимиром Путиным, а тот каждый раз отказывает ему в этом. На деле же ситуация обстоит абсолютно иначе: Владимир Путин чётко дал понять украинскому коллеге, что вопросы войны в Донбассе тот должен решать с ДНР и ЛНР, а не с ним, а кроме того, если Зеленскому хочется обсудить отношения между Россией и Украиной, его любезно примут в Москве. Политолог отметил, что услышав чёткую позицию Путина, Зеленский стал перебирать целый список отговорок и искать "идеальное" место для встречи.

"Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред?", - подчеркнул политолог, отметив, что на текущий день Зеленскому в целом нечего обсуждать с Путиным.