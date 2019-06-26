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"Что я ему скажу - не ваше дело": Трамп готовится к "очень хорошей" встрече с Путиным

26 июня 2019, 23:09  •  63 • Политика
Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен провести "очень хорошую встречу" с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Японии. При этом он не стал распространяться, о чем будет идти беседа. "Не ваше дело, что я ему скажу", - заявил он в ответ на вопрос о переговорах.
Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке будет "очень хорошей". Переговоры планируется провести на полях саммита G20.
Как отметил Трамп, комментируя будущую встречу: "У меня будет очень хороший разговор с ним".
При этом он не стал распространяться, о чем будет вестись разговор. На вопрос журналистов, намерен ли он поднимать тему приписываемого России вмешательства в американские выборы, американский лидер жёстко заявил: "Не ваше дело, что я ему скажу".
Как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков 26 июня, переговоры двух президентов состоятся в пятницу, 28 июня. Ожидается, что они начнутся в 8:00 мск. Иран — одна из тем, которые планируют обсудить два президента, среди других тем — Сирия, Венесуэла, Украина, а также "вопросы стратегической стабильности".

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